Hedgeoví Midasové loni vydělali neuvěřitelných 32 miliard dolarů | E15.cz

Co je to hedgeový fond? Jde o fond, který podléhá menší regulaci a za cenu vyššího rizika nabízí vyšší zisky oproti podílovým fondům. Snaží se přinášet výnosy i v době, kdy finanční trhy padají. Oproti podílovým fondům využívá finanční páku, kdy si na investice půjčí peníze, nebo sází na propad cen akcií, komodit nebo například dluhopisů. Za zakladatele moderních hedgeových fondů je považován Alfred Winslow Jones, bývalý redaktor magazínu Fortune. První fond rozjel v roce 1949, přičemž využíval finanční páku i spekulace na propad akcií. Peníze spravoval investorům až do začátku 70. let.