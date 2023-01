Na investici do akcií těžařů ropy ještě nemusí být pozdě | E15.cz

V případě Exxonu zisk po zdanění činil 56 miliard dolarů, Chevron vydělal okolo 37 miliard dolarů. Oficiální výsledky oznámí obě společnosti na konci ledna.

Na hospodaření ropných firem se pozitivně odrazil výrazný nárůst cen ropy a zemního plynu zejména v reakci na ruskou invazi na Ukrajinu. Spolu s tím rostly i ceny akcií – kurz cenných papírů ExxonMobil je nyní o 60 procent výš než před rokem. U Chevronu, kde je největším akcionářem Berkshire Hathaway multimiliardáře Warrena Buffetta, činí nárůst 41 procent.

Dokonce o 90 procent pak za posledních dvanáct měsíců narostla cena akcií společnosti Occidental Petroleum, kde nyní Buffett vlastní více než pětinový podíl.

VÝVOJ CENY AKCIÍ VYBRANÝCH ROPNÝCH FIREM V POSLEDNÍCH DVANÁCTI MĚSÍCÍCH

Vysoké zisky a přísun hotovosti na účty umožňují těžařům vyplácet akcionářům atraktivní dividendy a také zpětně odkupovat vlastní akcie. Správní rada Exxon Mobil hodlá letos a v příštím roce nakoupit akcie firmy za 35 miliard dolarů. Chevron by měl letos nakoupit vlastní cenné papíry za částku okolo 15 miliard USD.

I přes výrazné zhodnocení akcií za poslední rok však nemusí být na investici do cenných papírů těžařů pozdě. Fosilní paliva budou pro globální ekonomiku nezbytná ještě řadu let, a to i přes nástup elektromobility a postupný přechod na obnovitelné zdroje energie. V posledních letech se navíc celosvětově investovalo do nových těžebních kapacit méně, než by bylo potřeba.

Z krátkodobého pohledu by cenu ropy a ropných produktů, a tedy i zisky těžařů, mělo v letošním roce podpořit otevírání čínské ekonomiky poté, co tamní režim nedávno ukončil řadu opatření namířených proti šíření covidu. Silná poptávka se dá díky hospodářskému růstu očekávat i ze strany dalších asijských ekonomik včetně Indie.

Kromě toho budou některé vlády, včetně té americké, letos doplňovat své strategické zásoby ropy poté, co je v předchozích dvanácti měsících naopak uvolňovaly na trh, aby tlumily růst cen. Na druhou stranu existuje riziko recese, a to nejen v USA. Pokles ekonomik by poptávku po ropě snižoval.

Švýcarská investiční banka UBS každopádně očekává, že se cena severomořské ropy Brent i americké lehké ropy (West Texas Intermediate; WTI) letos vrátí nad hranici 100 dolarů za barel. Podobný výhled má i francouzský investor Pierre Andurand, který se na spekulace na energetických trzích zaměřuje. Podle jeho názoru bude díky Číně nárůst poptávky vyšší, než se nyní očekává. Brent a WTI se v závěru minulého týdne obchodovaly za zhruba 79, resp. 74 USD.