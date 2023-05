S&P 500 táhne velká sedmička, PPF na nákupech | e15.cz

Co zaujalo 📻

Burzovní index S&P 500, který odráží vývoj cen akcií největších amerických veřejně obchodovaných firem, se v závěru minulého týdne dostal na nejvyšší hodnoty v letošním roce. Od začátku ledna si připsal už přibližně deset procent. Tento údaj však může být matoucí – o kladný výsledek se totiž zasloužilo pouze sedm největších technologických firem do značné míry těžících z rozruchu okolo potenciálu umělé inteligence.

Lepší než slova je dobré rovnou použít grafy, které situaci na amerických burzách vykreslují. První obrázek, jenž se v předchozích dnech objevil na Twitteru, ukazuje, že zatímco tržní kapitalizace společností Alphabet, Apple, Amazon, Meta, Microsoft, Nvidia a Tesla vzrostla během necelých pěti měsíců již o více než 40 procent, souhrnná výkonnost zbytku titulů, které jsou součástí S&P 500, je letos zatím okolo nuly.

Jen akcie výrobce procesorů Nvidia letos posílily již o zhruba 170 procent a hodnota firmy se přiblížila jednomu bilionu dolarů. Právě Nvidia může být v příštích letech jedním z vítězů nástupu umělé inteligence. Důvod je ten, že se zaměřuje na čipy pro generativní umělou inteligenci, tedy tu, která dokáže vytvářet nový obsah jako text nebo obraz na základě zadání od uživatele, pohánějící jazykové modely jako ChatGPT nebo Bard.

VÝVOJ INDEXU S&P 500 V LETOŠNÍM ROCE

Zdroj: Twitter

Stejný obrázek ukazuje i graf porovnávající vývoj klasického S&P 500 s S&P 500 Equal Weight. V prvním případě se na pohybech hodnoty indexu významněji podílejí společnosti s největší tržní hodnotou, v rámci S&P 500 Equal Weight jsou si všechny firmy rovny. Tento druhý index tak lépe odráží vývoj „průměrné“ akcie.

Převedeno do čísel – pokud zainvestujete například do burzovně obchodovaného fondu iShares Core S&P 500 UCITS ETF, má v něm zmíněná sedmička firem v současnosti celkem 27procentní zastoupení. V případě rovnoměrně rozloženého Invesco S&P 500 Equal Weight ETF je jejich váha dohromady jen okolo 1,6 procenta. A na křivkách je to znát. Nadvýkonnost „klasického“ S&P 500 nad variantou Equal Weight je letos dokonce nejvyšší od konce devadesátých let.

VÝVOJ VYBRANÝCH AMERICKÝCH BURZOVNÍCH INDEXŮ

Zdroj: Google Finance

Pro zajímavost jsem do grafu přidal i technologický index stovky největších titulů na burze Nasdaq a také S&P 600. Ve druhém případě se jedná o tržní ukazatel odrážející vývoj cen akcií malých firem (na poměry amerického akciového trhu), takzvaných small caps. Jejich tržní kapitalizace se pohybuje od 750 milionů dolarů do 4,6 miliardy dolarů.

Různé indexy mohou vyprávět různé příběhy. Na S&P 600 doléhá letos negativně to, že menší firmy bývají v průměru zadluženější, a tedy citlivější na růst úrokových sazeb. Ukazatel navíc stáhl dolů i propad cen akcií realitních firem a také menších bank, které v něm měly v jednu chvíli i více než pětinovou váhu. Roli hrají rovněž obavy investorů z příchodu recese.

Podle stratégů americké investiční firmy Cambridge Associates ale může být investice do některého z burzovně obchodovaných fondů navázaných na S&P 600 zajímavou investicí. „Ocenění small caps je již v současnosti na úrovních, které obvykle vídáme v období recese, zatímco ocenění large caps (myšleno S&P 500 – pozn. red.) je nad těmito úrovněmi,“ píší ve svém komentáři. Oceněním mají na mysli ukazatele poměřující například cenu akcií vůči zisku, tržbám či účetní hodnotě aktiv daných společností.

„Odhady zisků small caps pro letošní rok analytici sice snížili, ale zároveň očekávají silné zotavení v roce 2024. Investoři riskují, že zmeškají značný růst cen small cap akcií, jakmile dojde ke zlepšení ekonomické situace,“ dodávají experti z Cambridge Associates.

Níže pro zajímavost přikládám seznam společností s největší váhou v burzovně obchodovaném fondu iShares Core S&P Small-Cap ETF, který spravuje portfolio v hodnotě okolo 64 miliard dolarů.

Zdroj: iShares

Co se děje na trzích 📈

Finanční skupina PPF, kterou řídí miliardář Jiří Šmejc, rozšiřuje své burzovní portfolio. V pátek oznámila, že od společnosti soukromého kapitálu Advent International získala 15procentní podíl v polské společnosti InPost. Ta provozuje evropskou sít samoobslužných výdejních boxů a logistická centra pro e-commerce. Prodejní cena akcií byla deset eur za kus, tedy výš než na burze.

Spolu s akciemi, které dříve nakoupila na volném trhu, nyní PPF drží v InPost podíl 16,75 procenta. Je tak druhým největším akcionářem společnosti právě po Advent International, která si ponechala ještě 30 procent akcií. Součástí dohody je opce pro PPF na nákup dalších 15 procent akcií InPost, rovněž od Advent International.

S akciemi společnosti InPost se obchoduje na amsterdamské burze. Po oznámení transakce v pátek posílily o 5,3 procenta na 9,91 eura. Tržní hodnota firmy dosahuje bezmála pěti miliard dolarů. Hodnota podílu PPF tak k závěru minulého týdne činila zhruba 800 milionů eur (téměř 19 miliard korun).

„Touto investicí jsme učinili zásadní krok k posílení v oboru e-commerce, ve kterém PPF dlouhodobě působí. E-commerce patří ke čtyřem základním pilířům podnikání skupiny, vedle finančních služeb, telekomunikací a médií. Jako významný akcionář jsme odhodláni přispět k mezinárodní expanzi a růstu hodnoty InPost coby jedné z nejdynamičtějších firem ve svém odvětví v Evropě,“ řekl Didier Stoessel, investiční ředitel skupiny PPF.

Při primární veřejné nabídce v lednu 2021 byla upisovací cena akcií firmy InPost 16 eur. Loni na jaře se kurz propadl až k pěti eurům za kus, od té doby se však značně zotavil.

VÝVOJ CENY AKCIÍ INPOST V POSLEDNÍCH DVANÁCTI MĚSÍCÍCH

Zdroj: Google Finance

Jde o druhou významnou investici ze strany PPF v letošním roce do akcií veřejně obchodované firmy na některé z významných západoevropských burz. Na jaře se PPF stala akcionářem německé mediální skupiny ProSiebenSat.1 Media. Podle zatím posledního regulatorního hlášení ze začátku května ve firmě vlastní 13procentní podíl. S akciemi ProSieben se obchoduje ve Frankfurtu.

V největší soukromé televizní skupině na německém trhu je v současnosti PPF druhým největším akcionářem po firmě MFE italského mediálního magnáta Silvia Berlusconiho, která vlastní necelých 30 procent.

Tématu investic českých finančních skupin a miliardářů do akcií veřejně obchodovaných firem jsem se podrobněji věnoval na konci letošního února. PPF vlastní také přibližně pětiprocentní podíl v rakouské softwarové firmě Kontron (vídeňská burza), zhruba osm procent akcií v britské biotechnologické firmě Autolus Therapeutics a téměř 30 procent v bance Moneta (pražská burza).

Do veřejně obchodovaných firem z oblasti logistiky investoval i další český miliardář Daniel Křetínský (mimo jiné majitel Czech News Center, a tedy i vydavatel E15 i tohoto newsletteru). Jeho fond Vesa Equity Investment drží podíly v nizozemské společnosti PostNL a britské International Distribution Services, což je skupina, do níž patří Royal Mail a i z Česka známá GLS.

Společnost SAB Finance se chystá navýšit svůj kapitál o 500 milionů korun. Peníze chce následně použít k posílení své pozice v Trinity Bank. Akcie firmy ovládané finančníkem Radomírem Lapčíkem jsou zalistované na trhu Standard pražské burzy, velké pozornosti investorů se však po většinu času netěší.

Úmysl upsat nové akcie oznámila nebankovní společnost podnikající v oblasti devizových operací pro firemní klienty v pozvánce na valnou hromadu. Schůze akcionářů se uskuteční na konci června. Záměrem je prodat až 471 699 akcií za cenu 1060 korun. Přednostní práva na úpis mají stávající akcionáři. Získaný kapitál má být následně použit na zvýšení podílu v Trinity Bank. Předsedou její dozorčí rady je právě Lapčík.

„Touto transakcí dojde k vyšší ziskovosti SAB Finance, a. s., skrze budoucí dividendy inkasované od Trinity Bank, a. s., prostřednictvím SAB Financial Investments, a. s. Dividendy od Trinity Bank, a. s., jsou v odhadované výši 10 až 15 procent p. a.,“ uvádí se v pozvánce.

V současnosti SAB Finance drží v Trinity Bank prostřednictvím své dceřiné firmy SAB Financial Investment 10,15procentní podíl. Dalších 16,26 procenta akcií pak podle regulatorních informací dostupných na webu Trinity Bank vlastní Lapčíkova SAB Financial Group. Skupina SAB, do které patří i SAB Finance, má z dřívějška od České národní banky schválenou kvalifikovanou účast na Trinity Bank do 30 procent. Mluvčí SAB Finance neupřesnil, zda peníze půjdou na nákup nových akcií Trinity Bank, či na výkup stávajících podílů.

S akciemi SAB Finance se na pražské burze obchoduje od ledna 2021. Objemy obchodů jsou však většinou nízké – v desítkách tisíc či stovkách tisíc korun denně. Letos se zatím uskutečnily transakce dohromady za 40,5 milionu korun, přičemž k většině obchodů došlo 6. března. Tehdy objem dosáhl v jediném dni bezmála 29 milionů korun. Nižší objemy obchodů mohou být dány mimo jiné tím, že investoři drží akcie kvůli dividendám.

V pátek byl kurz 1030 korun – tržní hodnota firmy tak činí přibližně 2,6 miliardy korun. Cena se hýbe jen minimálně.

Krypto zlákalo další významné hráče českého byznysu. Majitelé investiční skupiny Wood & Company se spojili s bývalým ředitelem e-commerce Alza.cz Igorem Pauerem za účelem vydávání kryptoměny kryté švýcarským frankem a komerčními nemovitostmi.

Projekt CHFP chce digitální mince zpřístupnit širokým masám. Token CHFP, tedy kryptoměnu bez vlastního blockchainu a s předem daným byznysovým využitím, vydává společnost Veroblock. „Jedná se o aktivitu partnerů Wood & Company, nikoli firmy,“ upřesnil Martin Kodýdek, marketingový ředitel Wood & Co. Webová stránka CHFP zdůrazňuje, že součástí projektu jsou i majitelé investiční společnosti Wood & Company.

„Jde o jejich soukromou aktivitu společně s Igorem Pauerem. Od Wood & Co. si Veroblock najímá pouze nějaké služby – lustraci svých klientů kvůli zajištění souladu se zákony proti praní špinavých peněz, celou real estate část, právní agendu a tak dále,“ doplnil mediální zástupce Veroblocku Jan Novosad.

• Podrobnější informace najdete v článku Jana Vávry na webu E15: Token zaštiťující se Wood & Co. má obrysy. Podle bitcoinového znalce Tětka dost pochybné.

Vzhledem k plánovaným nákupům nemovitostí zatím projekt vypadá jako nemovitostní fond, jen si místo podílových listů či akcií investoři koupí tokeny.

Graf týdne 📈

Investoři opomíjejí britský akciový trh a ten je tak z různých pohledů velmi levný, píše ve svém komentáři Duncan Lamont, stratég britské investiční firmy Schroders. To láká například americké private equity fondy, které vidí příležitost, jak na londýnské burze nakupovat za atraktivní valuace. Jednou z firem, o které se občas v souvislosti se zájmem private equity investorů hovoří, je i maloobchodní řetězec Sainsbury’s. V něm je druhým největším akcionářem fond Vesa Daniela Křetínského.

Jeden ze šesti grafů, které Duncan Lamont ze Schroders prezentuje, ukazuje diskont britského akciového indexu MSCI UK vůči MSCI USA z hlediska forvard P/E (ukazatel poměřující kurzy akcií vůči očekávaným ziskům).

Další doporučená četba 📰

