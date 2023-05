Býčí trh v Japonsku. Na tamní akcie sází i Warren Buffett | e15.cz

V tomto vydání Investičního newsletteru E15 se dočtete:

japonské akcie jsou nejvýše od roku, kdy v kinech dávali film Duch s Demi Moore a Patrickem Swayzem,

výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV na pražské burze září, emitent dluhopisů Premiot naopak zamířil do insolvence,

nástrahy číhají na investory i na burze Nasdaq,

a další zajímavosti z trhů a světa investic.

Jaroslav Krejčí (twitter: @JKrejci_)

Co zaujalo 📻

Zahraniční investoři následují příklad Warrena Buffetta a hrnou se do Japonska. Jejich poptávka letos pomohla akciovému indexu tokijské burzy Nikkei 225 vyrůst již přibližně o 20 procent. Dostal se tak na nejvyšší úrovně od srpna 1990.

Na druhé straně však Nikkei 225 zůstává výrazně pod maximy před splasknutím japonské finanční bubliny na přelomu osmdesátých a devadesátých let. Při současné úrovni okolo 31 tisíc bodů by k novému rekordu musel přidat ještě 25 procent – intradenní historické maximum z roku 1989 činí 38 957 bodů.

K odběru investičního newsletteru, který do e-mailových schránek chodí každé pondělí dopoledne, se můžete přihlásit zde. Nejnovější vydání newsletteru najdete vždy zde.

Jak připomíná list Wall Street Journal, když byly japonské akcie naposledy tak vysoko jako nyní, „telefony ještě nedokázaly posílat textové zprávy, existoval Sovětský svaz a Japonsko bylo druhou největší světovou ekonomikou po Spojených státech“. A dodal bych, že v kinech běžel například film Duch s Patrickem Swayzem a Demi Moore a Bruce Willis bojoval se zloduchy ve dvojce Smrtonosné pasti.

NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ FILMY V AMERICKÝCH KINECH V SRPNU 1990

Zdroj IMDB

Jen během letošního dubna nakoupily zahraniční fondy a další investoři japonské akcie v hodnotě přes 15 miliard dolarů. A podle dat tokijské burzy pokračoval týž trend i v květnu. Jedná se o největší příliv peněz od doby, co někdejší premiér Shinzo Abe přišel po zvolení v roce 2012 s plány reforem, jež měly oživit japonské hospodářství. Tehdy se pro ně vžil pojem „Abenomics“.

Důvodů zvýšeného zájmu o japonský akciový trh je více. Velkou inspirací i pro institucionální hráče mohl být Warren Buffett, který v dubnu během návštěvy Japonska oznámil, že jeho konglomerát Berkshire Hathaway zvýšil podíly v japonských obchodních skupinách Itochu, Marubeni, Mitsubishi, Mitsui & Co. a Sumitomo a že se poohlíží po investicích do dalších veřejně obchodovaných firem ze země vycházejícího slunce.

VÝVOJ INDEXU NIKKEI 225

Zdroj Bloomberg

Jedním z lákadel pro Buffetta a další investory je to, že se akcie japonských firem obchodují z hlediska násobků zisků či tržeb levněji než třeba srovnatelné korporace v USA. Bostonská investiční společnost GMO v jedné ze svých nejnovějších analýz uvádí Japonsko mezi akciovými trhy, které by mohly v příštích letech vzhledem k atraktivnějšímu ocenění vynášet více než akcie americké.

Důležitou roli sehrávají rovněž reformy. Tokijská burza nově nutí zalistované firmy, jejichž tržní kapitalizace se pohybuje pod účetní hodnotou aktiv, aby přijaly opatření vedoucí ke zlepšení efektivnosti nakládání s kapitálem akcionářů.

Je to reakce na skutečnost, že japonský akciový trh byl dlouhé roky vnímán jako nepřívětivý vůči akcionářům. Místo na ziskovost se nejvyšší manažeři firem leckdy ohlíželi na velikost podílu firmy na trhu, hromadili hotovost na účtech a příliš se nestarali o návratnost kapitálu a jeho distribuci akcionářům v podobě dividend či zpětných odkupů akcií. To se však, zdá se, stává minulostí.

„V tomto ohledu se za poslední dva roky věci posunuly více než za předchozích třicet let,“ citují Financial Times Jeffa Athertona z finanční společnosti Man GLG.

Aspekt lepšího řízení firem ve prospěch akcionářů zmiňuje i stratég investiční společnosti Conseq Michal Stupavský: „U japonských společností se nám hodně líbí postupně se zlepšující úroveň řízení neboli corporate governance, kdy vedení společností v posledních letech začalo mnohem více akcentovat tvorbu hodnoty pro akcionáře.“

„Domnívám se, že tato rally má dostatek sil na to, aby pokračovala,“ řekla televizi Bloomberg Belita Ong z americké investiční firmy Dalton Investments, která se na japonské akcie zaměřuje. „Japonský trh byl dlouhé roky levný a byly pro to důvody, jelikož management firem nebyl ochotný se dělit o zisky s akcionáři,“ dodala.

Japonsko je vnímáno pozitivně i z politického a makroekonomického hlediska. Roli hraje rovněž jeho napojení na Čínu. Část investorů nechce nakupovat přímo akcie čínských firem, například kvůli politickým a regulatorním rizikům, a tak buduje expozici vůči čínské ekonomice prostřednictvím cenných papírů zahraničních společností, jejichž podnikání je s Čínou spjaté. Mnoho japonských firem přitom do největší asijské země exportuje, případně těží z cestovního ruchu mezi oběma státy.

V neposlední řadě japonské korporace zaměřené na export vydělávají na slabším jenu v porovnání s obdobím před rokem 2022. Slabší měna je také výhodou pro zahraniční investory – mohou na tokijské burze nakupovat relativně levněji.

Co si z toho vzít jako investor?

Přestože letos již japonský akciový trh solidně posílil, může mít vzhledem k nižšímu ocenění v porovnání například s americkými akciemi stále prostor pro růst po příštích několik let. Na druhé straně, přinejmenším z krátkodobého hlediska, může po poměrně výrazném růstu z předchozích týdnů nastat korekce.

Možností investovat na japonském akciovém trhu je i pro menší investory několik. Existují podílové či burzovně obchodované fondy zaměřené přímo na japonské akcie. Prostřednictvím brokerských platforem lze koupit i cenné papíry konkrétních firem.

Na Japonsko se zaměřuje například i pro distribuci v Česku registrovaný burzovně obchodovaný fond iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF. Jeho obchodní měnou jsou dolary.

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ POZICE V PORTFOLIU ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI UCITS ETF

Zdroj iShares

Některé japonské akcie se dokonce obchodují v eurech například na frankfurtské burze – jsou to třeba Nintendo, Japan Tobacco, Japan Exchange Group (mateřská firma tokijské burzy), Fast Retailing (majitel řetězce Uniqlo) či Toyota Motor.

Co se děje na trzích 📈

Hvězdou pražského burzovního parketu jsou letos akcie výrobce bezpilotních letadel Primoco UAV. Od začátku roku jejich cena vyletěla vzhůru o 70 procent. Kurz akcií, a do té doby spíše stagnující byznys firmy z pražského Radotína, zamířil výrazně výše v důsledku agresivního chování Ruska na Ukrajině a s tím souvisejícími plány evropských vlád razantně zvýšit výdaje na zbrojení.

„Invaze Ruska na Ukrajinu dala vzniknout zcela nové poptávce z řad evropských zákazníků a přinesla společnosti dlouho očekávaný rozjezd v tržbách a zisku,“ uvedl ve své zprávě analytik J&T banky Pavel Ryska s tím, že konflikt přesvědčil do té doby váhavé vlády o tom, že vybavení armád moderními stroji je neodkladné.

S akciemi společnosti Primoco UAV se obchoduje na trhu Start pražské burzy určeném od podzimu 2018 pro menší a střední podniky. Upisovací cena tehdy činila 250 korun. V závěru minulého týdne se vyšplhala na rekordních 700 korun. Kdo cenné papíry nakoupil před rokem, zhodnotil investici více než dvojnásobně.

V prezentaci pro investory v rámci takzvaného Start Day, který pořádala pražská burza, firma uvedla, že loni dosáhla hodnota 22 objednaných letounů téměř 400 milionů korun. Letos hodnota 33 nově objednaných strojů dosahuje 657 milionů korun.

Díky výraznému nárůstu v posledním roce již tržní hodnota firmy přesáhla tři miliardy korun. Většinovými akcionáři firmy jsou zakladatelé Ladislav Semetkovský (59,3 procenta), který je zároveň generálním ředitelem, a Gabriel Fülöpp (25,4 procenta). Menšinový podíl drží vedle drobných investorů fond investiční společnosti Conseq.

• Akcie výrobce dronů Primoco UAV na pražské burze září. Letos už vynesly sedmdesát procent (E15)

Kurzem akcií energetické společnosti ČEZ hýbal na pražské burze v posledních dnech vládou připravený návrh změny zákona o přeměnách obchodních společností a družstev. Takzvaný Lex ČEZ budí silné vášně.

A není divu, protože v případě přijetí by novela zákona posílila pozici většinových akcionářů, oslabila by postavení minoritních vlastníků akcií a otevřela státu cestu k restrukturalizaci, přesněji k rozdělení skupiny. Hlavním důvodem změny zákona je zestátnění takzvané fosilní části ČEZ tak, aby stát mohl stoprocentně kontrolovat klíčové energetické zdroje včetně výstavby nových jaderných reaktorů.

Novela míří také na akcionáře dalších firem, s nimiž se obchoduje na pražské burze. Například podle Pavla Bezoušky, bývalého dlouholetého člena Legislativní rady vlády, návrh zákona „zakládá nerovnost mezi akcionáři, která nesleduje legitimní cíl“. Připomenu, že Bezouška byl před měsícem za svou kritiku dřívějšího vládního návrhu, který cílil vyloženě na ČEZ, odvolán.

• Vláda otevřela cestu k rozdělení ČEZ, českým miliardářům zjednoduší ovládnutí Monety (E15)

• Vláda nevybíravě tlačí na minoritní akcionáře ČEZ. Přitom riskuje poškození celé pražské burzy (E15)

• Akcie ČEZ poprvé od března klesly pod tisícovku. Nový zákon se týká všech firem, uklidňoval Fiala (E15)

• Odchod ČEZ z burzy může uškodit českému trhu. V indexech by zamířil do nižší kategorie (E15)

Dění okolo investiční a realitní skupiny Premiot, jejíž dceřiné firmy na konci minulého roku neuhradily závazky vůči vlastníkům dluhopisů, se posunulo. Přestože skupina podnikatele Ondreje Spodniaka na začátku měsíce oznámila plány na reorganizaci byznysu, někteří věřitelé už nechtěli déle čekat na svoje peníze s nejistým výsledkem a podali na jednu z dceřiných firem, konkrétně Premiot obchodní, insolvenční návrh. Soud vzápětí zahájil insolvenční řízení. Další věřitelé se postupně přidají. Spodniak v reakci na poslední dění mluví o „spekulativních skupinách v zastoupení advokátů“.

Firmy ze skupiny Premiot jsou v prodlení s úhradami jistin dluhopisů, které měly splatnost na konci roku 2022. Spodniak a jeho kolegové zpočátku investorům tvrdili, že došlo ke zpoždění z administrativních důvodů a peníze budou vyplaceny do konce ledna. To se však nestalo.

Poté, co se informace o finančních potížích Premiotu objevily na konci ledna v médiích, Spodniak přiznal, že se problémy týkají dluhopisů dceřiné firmy Europa Investment Property (dnes Premiot obchodní). K problémům se splácením mělo podle Spodniaka dojít kvůli komplikované situaci na trhu a zpoždění u některých projektů firmy. Problém se splácením je však ve skutečnosti ještě širší a týká se také cenných papírů dalších firem skupiny.

Dokumenty k insolvenčnímu řízení naleznete zde…

• Jedna z klíčových firem skupiny Premiot zamířila do insolvence. Následovat budou další (E15)

Svět investic je plný nástrah a platí to i pro zkušené investory. Problémoví mohou být jak emitenti prašivých dluhopisů typu Premiot, tak firmy zalistované na renomovaných burzách. Jeden příklad za všechny: Na začátku května zveřejnili analytici amerického fondu Bleecker Street Research dokument, v němž upozorňují investory na menší firmu Atlas Lithium, jejíž tržní hodnota se v současnosti pohybuje okolo 200 milionů dolarů.

Akcie společnosti sídlící v kalifornském Beverly Hills se obchodují na burze Nasdaq. Podle reportu je Atlas „nejnadhodnocenějším těžařem lithia na světě“. Fond označuje dění okolo Atlas Lithium za „pump and dump“ schema. V takových případech se lidé související s firmou, ať už zakladatelé, významní akcionáři či členové nejvyššího managementu, snaží za pomoci spřátelených analytiků či makléřů vyhnat cenu akcií co nejvýše, aby mohli své podíly lukrativně zpeněžit dříve, než se přijde na to, že něco není v pořádku. Drobným investorům pak zůstanou jen oči pro pláč.

• Podnikání těžaře lithia z Beverly Hills i hvězdného investora budí pochyby (E15)

Takzvaný feeder fond nově založila investiční společnost Conseq ve spolupráci s firmou Central Europe Industry Partners. Nový fond kvalifikovaných investorů umožní lidem nepřímo investovat do českých a slovenských průmyslových podniků prostřednictvím private equity fondu CEIP II.

Pokud by chtěl investor vložit peníze do fondu CEIP II přímo, musel by disponovat desítkami milionů korun, díky novému FKI postačí jeden milion. Klienti, kteří mají peníze také v jiných fondech obhospodařovaných společností Conseq, mohou investovat už od sta tisíc. Cílová míra návratnosti pro investora do feeder fondu Consequ by měla po odečtení všech nákladů a odměn činit v průměru 15 procent ročně. Investiční horizont je nastaven na deset let.

„Pro investory tento fond fondů představuje alternativní investici do segmentu průmyslových, výrobních a servisních podniků. Fond CEIP II je již z více než 70 procent upsán a Conseq představuje jednoho z posledních investorů fondu,“ uvedl řídicí partner Central Europe Industry Partners Ondřej Benáček.

• Nový fond otevírá české podniky i menším investorům. Cílí na patnáct procent ročně (E15)

Postřeh investora 💡

„Bezprostřední problém představuje toxický koktejl vysokého objemu přelétavých nadlimitních depozit v hodnotě přes sedm bilionů dolarů a nerealizovaných ztrát na dluhopisových portfoliích. Taková konstelace může vést k záchvatům akutního stresu,“ píše ve svém komentáři o problémech amerického bankovního sektoru nazvaném Vstupujeme do chronické fáze krize bank. Investoři vyhlížejí slabé kusy portfolio manažer společnosti Cyrrus Tomáš Pfeiler.

Další doporučená četba 📰

• Ve věku 81 let zemřel americký miliardář Sam Zell, který zbohatl zejména na investicích do nemovitostí. Této oblasti se věnoval od šedesátých let. Jeho specialitou byl nákup aktiv, jejichž majitelé se dostali do problémů. Díky tomu mohl často nakupovat s výraznou slevou a později prodávat s vysokým ziskem. (Sam Zell, Legendary Real-Estate Investor, Dies at 81 – Wall Street Journal)

• Za pozornost stojí rozhovor, který Zell před jedenácti lety poskytl studentskému magazínu Columbia Business School (Graham & Doddsville – an investment newsletter)

• O tom, jak se jak můžeme zdokonalit v umění vyprávění příběhů, píše ve svém newsletteru hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil. (Síla příběhů: Jak introvert dokázal překonat své obavy a stát se vypravěčem – Substack)

• Akcie amerického prodejce tenisek Foot Locker, který má prodejny také v Česku, se v závěru minulého týdne výrazně propadly. Důvodem byly horší výsledky hospodaření za letošní první čtvrtletí a méně optimistický výhled pro celý finanční rok. Největším akcionářem firmy je fond Vesa Equity Investment Daniela Křetínského a Patrika Tkáče, kteří jsou prostřednictvím Czech News Center mimo jiné vydavateli tohoto newsletteru). (Foot Locker Stock Sinks. Here’s Why It Slashed Its Outlook – Barron's)

• Ve videu investičního fondu Vltava, v němž Daniel Gladiš prezentuje výsledky a jednotlivé investice, se dozvíte i to, že se veřejně obchoduje s akciemi švýcarské horské železnice Jungfraubahn. (Setkání akcionářů Vltava Fund, květen 2023 – YouTube)

• Doporučuji si poslechnout podcast pražské burzy, v němž analytik Fio banky Jan Tománek rozebírá spolu s analytikem pražské burzy Přemyslem Pappem jednotlivé firmy, které mají akcie zalistované na trhu Start. Ten oslavil pět let od založení. (Start Day prezentace pohledem analytika – YouTube)

• Magazín Barron’s se prostřednictvím expertů velmi důkladně zaměřuje na trh s ropou a hodnotí investice do akcií těžařských firem. (10 Stocks to Play a Resurgent Energy Sector, From Our Roundtable Experts – Barron's)