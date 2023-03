Jaroslav Bukovský: Konečně posvícení aneb na kterých amerických bankách vydělat nejvíce | e15.cz

Jen menšina investorů si zřejmě do americké bankovní krize na půdorysu sklenice s vodou uvědomila, nakolik fatálně dvourychlostní tamní systém je. Co si může dovolit menší až středně velká americká banka, je nemyslitelné nejen pro žádný tamní velký ústav, ale ani pro žádnou banku v Evropě. Výsledkem je ovšem potenciálně příznivá forma investorského chaosu. Předchozí obrat přitom není oxymoron, pelmel bez ladu a skladu vyprodaných bankovních akcií představuje zásadně větší rezervoár bohatství než hrnec zlata na konci duhy.

Pomyslnou Popelku přebírající zrno od plev by taková práce zaměstnala na několik dnů, my se dnes potenciálním popelkám z řad investorů pokusíme alespoň trochu pomoci. A ačkoli se to nedělá, ukážeme prstem na ty z bankovních titulů, které trpí nejvíce a zároveň mají šanci obrátit s vehemencí rozčilené tchyně.

Americký Fed přitom zatím rozmazluje banky jako dědeček svá vnoučátka. Pokud rozdá bonbóny opravdu všem a skočí je popřípadě dokoupit, kdykoli uvidí další napřaženou dětskou ručku, je Wall Street stále ještě pokryta zlatým prachem, který nezbývá než vyluxovat. Pochopitelně situace se bude rychle měnit, ale tak už to přeci na burze bývá.

Desítka nejvíce přeprodaných finančních akcií podle oblíbeného indikátoru RSI hledajícího budoucí hvězdy je tu a je neuvěřitelně dobře kapitalizovaná. Tak mluví vesměs experti o velkých amerických bankách.

Desátou nejvíce přeprodanou bankovní akcií byla v závěru týdne M&T Bank Corporation. Akcie banky provozující přes tisícovku poboček ve dvanácti státech na východě Spojených států propadla během března o patnáct procent, loni v létě byla ještě akcie poblíž svého historického maxima. Nedaří se ani páté největší americké bance U. S. Bancorp. Akcie giganta jsou po březnu o 23 procent levnější a indikátor RSI banku vyhodnocuje jako devátou nejpřeprodanější bankovní akcii na Wall Street.

Osmičkou je Fifth Third Bank, jedna z největších spotřebitelských bank na středozápadě Spojených států, jejíž akcie kvůli bankovní krizi přišly o 28 procent. Dále následují o 36 procent levnější akcie bankovního holdingu Zions Bancorporation, šestkou jsou pak akcie finanční skupiny Lincoln National, která od počátku měsíce přišla o 29 procent své hodnoty na burze.

Pojďme k první pětce. Tu otevřeme akciemi velkého bankovního holdingu Huntington Bancshares Incorporated, na němž se březnová krize podepsala 27procentním pádem akcií, následují o třetinu slabší akcie Truist Financial. Trojkou v seznamu jsou pak akcie Signature Bank, jednoho z původců bankovní krize. Obdobně jako s akciemi SVB, kterou indikátor RSI nabízí jako neslavnou jedničku naší soupisky, se ovšem s touto akcií od pádu bank neobchoduje.

Zřejmě největší burzovní wild west tak nabídne poslední akcie ze soupisky, First Republic Bank, bankovní titul s momentálně největší „zabudovanou“ mírou skepse na trhu. Akcie přišla za březen o téměř tři čtvrtiny hodnoty a sázka na ni přinejmenším způsobí pořádné jarní vzrušení. Tak pozor a „good luck“.