Kellnerovi kompletně ovládli skupinu PPF | e15.cz

Renáta Kellnerová s rodinou se stali 100procentními vlastníky finanční skupiny PPF Group. Stalo se tak poté, co odkoupili podíly menšinových akcionářů – Ladislava Bartoníčka a Jeana-Pascala Duvieusarta. Oba drželi po 0,535 procentu akcií. Transakci PPF oznámila v pátek ráno.

„Naše minoritní podíly měly svoji logiku ve struktuře skupiny PPF tak, jak ji založil a řídil Petr Kellner. Dnes, kdy je akcionářská struktura rozdělena mezi Petrovy dědice, je i logika řízení PPF jiná, a proto jsme se oba rozhodli, po dohodě s Renátou Kellnerovou, své akcie prodat a akcionářskou strukturu tak zjednodušit,“ uvedli Ladislav Bartoníček a Jean-Pascal Duvieusart.

V rámci skupiny PPF však zůstávají aktivní, i když vedle toho se budou věnovat i vlastním aktivitám. Ladislav Bartoníček bude nadále předsedou představenstva biotechnologické společnosti Sotio a Duvieusart bude nadále v čele představenstva části PPF Financial Holdings. Ta zastřešuje investice PPF do finančního sektoru. Její součástí jsou PPF banka, Home Credit včetně Air Bank a Zonky, ClearBank a Mobi Banka.

„Chtěla bych jménem celé naší rodiny velmi poděkovat Láďovi Bartoníčkovi, který stál s Petrem u počátků PPF a klíčovou roli hrál při úspěšné transformaci České pojišťovny. Pro PPF to byla bezpochyby jedna z přelomových transakcí, která ji posunula mezi investiční skupiny s celosvětovou působností,“ uvedla dále Kellnerová.

„Mé poděkování patří také J. P. Duvieusartovi, který do PPF přinesl globální přesah a zasloužil se o expanzi na asijské trhy. Oba pánové svou profesionalitou výrazně přispěli k zachování stability PPF po odchodu mého muže před dvěma lety,“ dodala.

Ladislav Bartoníček nastoupil do PPF v roce 1991 a od devadesátých let byl i jejím akcionářem. Řadu let byl generálním ředitelem České pojišťovny a následně společnosti Generali PPF Holding.

Šmejc novým akcionářem?

Jiří Šmejc, generální ředitel finanční skupiny PPF Autor: PPF

Po smrti Petra Kellnera v březnu 2021 byl Bartoníček dočasně generálním ředitelem celé skupiny PPF. V červnu loňského roku jej pak v této funkci vystřídal Jiří Šmejc. Právě ten by se v příštích letech mohl stát akcionářem PPF – záleží na tom, zda skupina bude pod jeho vedením dosahovat finančních cílů.

J.P. Duvieusart byl akcionářem PPF Group N.V. od roku 2010. Ve skupině PPF byl odpovědný zejména za investice v Rusku a oblast Real Estate. Je výkonným předsedou představenstva Home Credit Group, ve které byl v letech 2020-2022 generálním ředitelem. Od června 2021 je předsedou představenstva PPF Financial Holdings a.s.

Východní dobrodružství končí

Loni po ruské invazi na Ukrajinu dokončila PPF prodej 100 procent v ruské Home Credit & Finance Bank, což znamenalo odchod z ruského trhu. Náklady skupiny PPF související s odchodem z Ruska po invazi na Ukrajinu dosáhly stovek milionů eur. Nebýt toho skupina loni měla vyšší zisk než před pandemií covid-19, řekl novinářům ředitel PPF Jiří Šmejc.

PPF vykázala za loňský rok čistý zisk 140 milionů eur (asi 3,36 miliardy korun), o 49 procent méně než o rok dříve. Aktiva skupiny loni klesla o 5,5 procenta na 39,9 miliardy eur (960 miliard korun). „Výsledek odráží sílu a odolnost skupiny. Naštěstí jsme byli dobře diverzifikovaní, což nás ochránilo před geopoliticky složitou situací,“ uvedl Šmejc. Odchod z Ruska byla podle něj jednoznačně správná věc. „Jsou základní principy, které jsou důležitější, než jestli vyděláte o pár korun víc nebo míň. Dobré bylo, že se jsme to udělali rychle,“ dodal.

Po smrti Petra Kellnera skupinu dočasně vedl Ladislav Bartoníček, který se nyní zbavil svého podílu. Autor: Štěpán Bruner, E15

Během posledního roku a půl se PPF soustředila na byznysová partnerství i akvizice především v Evropě. Výsledkem těchto aktivit je vstup do ProSieben, německé mediální společnosti, ve které od loňského podzimu postupně nakoupila 15 procent akcií, a polského InPostu, provozovatele evropské sítě samoobslužných výdejních boxů a logistických center pro e-commerce.

Central European Media Enterprises, mediální divize PPF, převzala chorvatskou televizní společnost RTL Hrvatska a rozšířila svou působnost na šest trhů. Prodejem 30procentního podílu v CETIN Group vytvořila PPF partnerství se singapurským suverénním investičním fondem GIC. V souladu se svou strategií uskutečnila také některé divestice, včetně dohody odprodeji aktiv Home Creditu na Filipínách a v Indonésii konsorciu dceřiných společností japonské Mitsubishi UFJ Financial Group, uvedla PPF.

Letos PPF také koupila jihoafrického výrobce katamaránů Leopard, firmu Robertson and Caine. Uzavření obchodu je součástí její strategie rozvíjet byznys v odvětví rekreačních plavidel, do kterého vstoupila před dvěma lety, kdy vytvořila společný podnik s francouzským výrobcem rekreačních plavidel Groupe Beneteau.

Akce Moneta

Loni se připravovalo spojení bankovní části finanční skupiny PPF, kam patří Air Bank, český a slovenský Home Credit a společnost Benxy (Zonky), s Moneta Money Bank, které schválili akcionáři Monety v prosinci 2021. Loni v květnu Moneta a PPF informovaly, že na návrh PPF uzavřely dohodu, která proces spojení ukončil. Hospodářské noviny uvedly, že podle nejmenovaného zdroje z finančních kruhů považoval Šmejc ocenění Air Bank za nízké.

Investiční skupina PPF založená v roce 1991 investuje do řady odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti až po strojírenství. Působí v 25 zemích na třech kontinentech - v Evropě, Asii a Severní Americe. PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídící strukturu v Nizozemsku.

Do skupiny patří například splátková společnost Home Credit, dále Air Bank, telekomunikační firmy Cetin a O2, mediální společnost Central European Media Enterprises (CME), pod kterou patří i TV Nova, nemovitostní skupina PPF Real Estate Holding, strojírenská Škoda Group nebo provozovatel mýta v ČR CzechToll. CME patří mezi největší mediální společnosti ve střední a východní Evropě. Spadá pod ni 33 televizních stanic, včetně zpoplatněných, které jsou dostupné až 45 milionům diváků. Letos PPF získala podíl 6,3 procenta ve švédské mediální a streamingové společnosti Viaplay Group a nyní patří mezi největší akcionáře Viaplay.