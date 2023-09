Konec J&T a Šnobra ve Venatoru. Ztráta přesáhla 500 milionů | e15.cz

Společný fond J&T a investora Michala Šnobra udělal tečku za neúspěšnou investicí do akcií nyní už zkrachovalé britské chemičky Venator Materials. Výměnou za finanční kompenzaci souhlasil s tím, že ukončí soudní spor namířený proti podobě restrukturalizačního plánu. I tak jde výsledná ztráta do stovek milionů korun.

„Fond na valných hromadách v červenci a následně i v srpnu hlasoval proti předloženým bodům ve snaze ochránit svoji investici,“ uvedl v tiskové zprávě fond J&T Arch Investments. Ten vlastní v J&T MS 1 SICAV většinový podíl. Menšinovým podílníkem je právě Šnobr.

„Nicméně po diskuzi s americkými a britskými právníky dospěl fond k názoru, že k implementaci plánu by v dohledné době stejně došlo a pokračování sporu by vyústilo pouze v další materiální výdaje spojené s právními poradci, a především v potenciální sankce ze strany amerického soudu za nerespektování jeho rozhodnutí,“ dodal fond.

Výsledkem je dohoda o finančním vyrovnání. V rámci ní dostane fond J&T MS 1 SICAV kompenzaci za soudní výlohy ve výši 2,5 milionu dolarů, v přepočtu zhruba 57 milionů korun. Výměnou za to poskytne fond součinnost při dalším hlasování na valné hromadě a umožní tak uskutečnění restrukturalizačního plánu.

Fond se díky postupným nákupům akcií firmy Venator, která se věnuje výrobě titanové běloby a funkčních aditiv, stal s přibližně 14procentním podílem druhým největším akcionářem. Tím největším je investiční firma SK Praetorian Holdings Group. Třetí největší podíl drží chemický koncern Huntsman.

Při průměrné nákupní ceně 1,55 dolaru za akcii zaplatil fond za podíl celkem 23,87 milionu dolarů, tedy přepočteno aktuálním kurzem něco okolo 544 milionů korun. Letos v květnu těsně před vyhlášením bankrotu byl kurz 0,27 dolaru. Investici oznámili Šnobr a speciálně založený fond J&T MS 1 SICAV na konci loňského května poté, co získali 9,42procentní podíl.

I přes vyrovnání výsledná ztráta z investice přesahuje půl miliardy korun. Důvod je ten, že podle restrukturalizačního plánu se věřitelé stanou novými majiteli společnosti a akcie stávajících podílníků budou zrušeny bez náhrady. Za zmínku stojí, že investice fondu J&T MS 1 SICAV inspirovala k nákupu akcií Venatoru i řadu drobných tuzemských investorů. Ti o své peníze přijdou kompletně, dohoda o vyrovnání se jich netýká.

Investice do akcií společnosti Venator byla podle Michala Šnobra a J&T sázkou na to, že hodnota aktiv firmy značně převyšuje její dluhy. A tak i kdyby se firma či její části prodávaly, na akcionáře by stále zbylo dost peněz.

Hodnotu firmy Šnobr viděl i v tom, že výrobní závody, jakými disponuje Venator či některé jiné firmy z odvětví, je zejména v Evropě takřka nemožné znovu postavit, hlavně z důvodu nových regulací. „Takové výrobní závody už těžko někdo někdy v Evropě či v USA postaví. O to větší je jejich hodnota,“ sdělil.

Vzhledem k bankrotu a navrženému restrukturalizačnímu plánu se však situace vyvinula zcela jinak. Šnobr původně předpokládal, že firma své zadlužení vyřeší prodejem aktiv. Záměry vedení firmy i dalších velkých akcionářů však podle něj byly odlišné.