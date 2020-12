Lapčíkova SAB Finance jde na pražskou burzu | E15.cz

Zakladatel a spolumajitel Trinity Bank Radomír Lapčík vydá akcie své směnárenské firmy SAB Finance na pražském parketu Standard. Emisi, která by měla mít objem 2,7 miliardy korun, už podle sdělení SAB Finance schválila Česká národní banka. Obchodovat se začne na konci ledna. Lapčík uvedl, že firma bude vyplácet dividendy dvakrát ročně, a peníze by chtěl použít na expanzi skupiny do zahraničí.