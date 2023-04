Akcie Netflixu jsou dvakrát dražší než před rokem | e15.cz

Když společnost Netflix loni v dubnu zveřejnila výsledky hospodaření za první tři měsíce roku, mezi investory vypukla panika. Kurz akcií se prudce propadl poté, co firmě poprvé od roku 2011 klesl počet předplatitelů. Vypadalo to, že do té doby rychle rostoucí průkopník internetové televize má nejlepší časy za sebou. Nyní ale vše naznačuje, že se dění v Netflixu vrací do správných kolejí. Pomáhá tomu i boj proti sdílení hesel mezi uživateli.

Tržby Netflixu vzrostly v prvním čtvrtletí meziročně o 3,7 procenta na 8,16 miliardy dolarů (174,4 miliardy korun). Na druhé straně zisk po zdanění meziročně klesl o 18 procent na 1,31 miliardy dolarů. Tentokrát byla reakce na burze smíšená – krátce po vydání čísel se sice cena akcií propadla až o dvanáct procent, ale pak ztráty umazala.

Kurz akcií je stále o něco nižší, než byl loni na jaře, je však dvojnásobný oproti minimům z loňského května.

Propadů loni na jaře využil k nákupu cenných papírů Netflixu i Ján Hájek, portfolio manažer největšího českého akciového fondu Erste Top Stocks. „V okamžiku, kdy akcie stály v květnu těch 170 či 180 dolarů, z mého pohledu už se Netflix obchodoval na úrovních, jako by do budoucna neměl moc růst. A to podle mě byla velká příležitost,“ řekl v rozhovoru s E15 letos v lednu.

Ani výsledky za letošní první čtvrtletí nebyly zcela podle předpokladů analytiků, investoři však zjevně věří, že dva generální ředitelé – Greg Peters a Ted Sarandos – kormidlují firmu správným směrem. Peters doplnil v lednu Sarandose v čele firmy poté, co spoluzakladatel Netflixu Reed Hastings zamířil na post předsedy správní rady. Investory patrně zaujala i nová prognóza managementu, že firma letos vygeneruje hotovost přes 3,5 miliardy dolarů, tedy více, než se dosud očekávalo.

Netflixu přibylo od začátku roku 1,75 milionu platících uživatelů na nynějších rekordních 232,5 milionu. Americká firma doufá, že počet uživatelů dál poroste, a tím i její příjmy. Docílit toho chce mimo jiné tím, že si v příštích měsících došlápne na to, aby za její služby platili i ti diváci, kteří si dosud půjčovali přístupové údaje od kamarádů či známých mimo okruh nejbližší rodiny.

Oproti původním ambicióznějším plánům Netflix v prvních třech měsících roku zavedl opatření, která mají za cíl donutit vyšší počet diváků platit, pouze ve čtyřech nových zemích, a to v Kanadě, na Novém Zélandu, Portugalsku a ve Španělsku. Již předtím spustil pilotní provoz v Chile, Kostarice a Peru.

Rozsáhlejší opatření proti bezplatnému sdílení hodlá firma zavést v dalších zemích nejpozději do konce června. Mezi nimi budou i Spojené státy. „V Kanadě, což je podle nás podobný trh jako v USA, je nyní naše báze předplatitelů větší než před zavedením placeného sdílení. Růst tržeb zrychlil a roste rychlejším tempem než v USA,“ uvedla firma v komentáři k výsledkům.

Mechanismus, kterým Netflix zasáhl proti neplacenému sdílení, funguje tak, že každý uživatel má „primární lokaci“ identifikovanou podle IP adresy. Účet tak lze používat například v rámci jedné Wi-Fi sítě, nikoli mimo ni. Pokud uživatel primární lokaci nenastaví, učiní to Netflix automaticky podle aktivity účtu.

Zvýšení počtu předplatitelů, a tedy i příjmů, pomáhá podle Netflixu také zavedení levnějšího tarifu, jehož součástí jsou reklamy. Například v USA stojí 6,99 dolaru, zhruba150 korun oproti tarifům Standard (15,49 dolaru) a Basic (9,99 dolaru).

„Zjišťujeme, že jen velmi malý počet uživatelů přechází ze standardního a prémiového plánu,“ uvedla firma s tím, že chce zvýšit atraktivitu plánu Basic With Ads nabídkou vyšší kvality obrazu a možností sledovat Netflix současně na dvou obrazovkách. To platí pro dražší plán Basic. Netflix se tak rozhodl i proto, že příjmy z předplatného a reklamy plynoucí z tarifu Basic With Ads jsou již nyní vyšší než u plánu Basic.