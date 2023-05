Pilulka z trhu Start zvyšuje kapitál. Nové akcie prodává po 450 korunách | e15.cz

Upisovací cena je 450 korun, zatímco cena na burze v závěru pondělního obchodování činila 480 korun. Za posledních dvanáct měsíců se kurz cenných papírů propadl o šedesát procent, když se z trhu vytratil optimismus týkající se hospodaření firmy. Ta těžila z boomu online nakupování během pandemie, avšak tento jednorázový efekt se už vytratil.

První kolo prodeje nových akcií bude uzavřeno 6. června. Firma ve svém oznámení uvedla, že na každých stávajících pět akcií mohou současní akcionáři upsat jednu novou. Akcionáři vlastnící méně než pět akcií mohou rovněž upsat jednu novou. Od 8. června je naplánované druhé kolo úpisu, které má být následující dva týdny otevřené i ostatním investorům v případě, že nynější podílníci firmy nenakoupí vše.

Důvodem emise je mimo jiné špatná finanční situace firmy, tedy snaha zvýšit objem hotovosti na účtech. Společnost v posledních dvou letech propálila hotovost zejména kvůli expanzi do zahraničí. Čistý peněžní tok loni činil mínus 110 milionů korun, v předchozím roce z účtů firmy odteklo 60 milionů.

Samotná firma jako důvod vydání akcií v dubnové tiskové zprávě uvedla, že výnos z emise „bude použitý především na další růst rozvíjejících se trhů, na investice do e-health platformy Plus Care, na investice do unikátního IS/IT řešení a na případné další sektorové akvizice“.

Podrobné informace o emisí nových akcií Pilulky lze nalézt v prospektu cenných papírů, který firmě schválila Česká národní banka. Za zmínku stojí, že v současnosti je největším akcionářem s 18,64procentním podílem firma All-Star Holding ze skupiny Wood & Co., dále zakladatelé Martin Kasa a Petr Kasa (oba 17,25 procenta) a Marek Krajčovič (12,24 procenta).