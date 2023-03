Premiot slibuje splatit dluhy v květnu | e15.cz

Společnost Premiot, jejímž majitelem je podnikatel Ondrej Spodniak, nadále tvrdí, že jedná o řešení situace s potenciálními investory.

„Premiot obeslal, alespoň některé, investory s tím, že pracuje na řešení situace a v dubnu plánuje svolat schůzi vlastníků dluhopisů. Nicméně to je jediná komunikace, která směrem k investorům či jejich zástupcům proběhla,“ řekl E15 advokát Dominik Fries z právní kanceláře KLB Legal. Ta zastupuje část majitelů nesplacených cenných papírů.

Podle advokáta s klienty komunikují primárně někteří z finančních poradců, kteří prodej dluhopisů zprostředkovávali. „Také oni jsou ze situace nešťastní, a tak alespoň zvedají telefony a jsou ve spojení s klienty, i když žádné nové poznatky nedokážou sdělit,“ poznamenal Fries. Podobné informace má od klientů také E15.

Problémy se týkají hlavně dluhopisů vydaných dceřinou firmou Europa Investment Property (dnes Premiot obchodní), a to v objemu okolo 200 milionů korun. Podle účetních výkazů, které se tento týden objevily v obchodním rejstříku, měl Premiot obchodní ke konci roku 2021 vydané dluhopisy v celkové hodnotě 733,6 milionu korun. Většina byla rozpůjčována na různé projekty ostatním firmám v rámci skupiny.

Celkové cizí zdroje dosahovaly 978,8 milionu korun. V porovnání s tím činil vlastní kapitál necelých 50 milionů korun. Zisk po zdanění za rok 2021 byl pouhých 988 tisíc korun.

O dění okolo Premiotu se zajímá rovněž advokátní kancelář Fabian & Partners. I na ni se obracejí poškození vlastníci dluhopisů Spodniakovy skupiny, jejich počet už je v řádu vyšších desítek. „Již jsme podali žalobu na zaplacení, ze strany soudu čekáme na rozhodnutí ve věci vedené vůči této společnosti,“ sdělil E15 Pavel Fabian, partner kanceláře Fabian & Partners.

Podobný postup zvolila kancelář KLB Legal. „V rámci kanceláře jsme již posílali nějaké předžalobní výzvy a čekáme na reakci. Zatím bez odezvy,“ uvedl Dominik Fries. „Pokud by Premiot byl schopen brzy restrukturalizovat, myslel bych si, že s námi bude komunikovat,“ dodal advokát s tím, že pokud nebude Premiot reagovat, podnikne kancelář další kroky ve vymáhání pohledávek.

Za zmínku stojí, že Spodniak si kvůli problémům najal právní kancelář Havel & Partners. Ta pomáhá zadluženému podnikatelskému seskupení s řešením finanční situace.

Server E15 oslovil společnost Premiot, do vydání článku však odpovědi na zaslané dotazy nedodala. Na webu premiot.cz alespoň skupina 13. března uvedla, že jednání s potenciálními investory probíhají, a také, že do konce dubna bude svolána schůze vlastníků dluhopisů.

Podle informací E15 má na ní vystoupit přímo Ondrej Spodniak, tedy alespoň takto jednoho z věřitelů informoval jeho finanční poradce. Ten měl také uvést, že dlužných peněz se investoři dočkají někdy v průběhu května.

„Je možné, že Premiot sežene investora, který vstoupí do skupiny, ale tuto variantu hodnotím jako nepravděpodobnou,“ uvedl Dominik Fries z KLB Legal. „Pravděpodobnější bude zdržovací taktika a potřeba uklidnit investory v duchu slibem nezarmoutíš,“ dodal.

Ke schůzi vlastníků dluhopisů advokát poznamenal, že ta má zákonem daná pravidla. „Cílem je uskutečnit změnu emisních podmínek zásadní povahy – zde by se nabízelo prodloužení splatnosti emisí dluhopisů. Takový krok by museli odhlasovat vlastníci dluhopisů a nemyslím si, že by to bylo ku jejich prospěchu,“ řekl.

Jak již dříve napsaly servery E15 či Seznam Zprávy, firmy ze skupiny Premiot jsou v prodlení se splácením jistin dluhopisů, které měly být vlastníkům cenných papírů vyplaceny k 31. prosinci 2022. Spodniak a jeho kolegové z počátku investorům tvrdili, že došlo ke zpoždění z administrativních důvodů a peníze budou vyplaceny do konce ledna. To se však nestalo.

Poté, co se informace o finančních potížích Premiotu objevily v médiích, Spodniak přiznal, že se problémy týkají zmíněných dluhopisů firmy Europa Investment Property (dnes Premiot obchodní). K problémům se splácením došlo údajně kvůli komplikované situaci na trhu a zpoždění u některých projektů firmy. Problém se splácením však je ve skutečnosti širší – týká se také dceřiné firmy Premium Data Systems 8/22 III a směnek vydaných některými firmami ze skupiny Premiot.

V posledních letech vydala skupina dluhopisy přinejmenším v objemu vyšších stovek milionů korun. Prodávala je prostřednictvím vlastní obchodní sítě v Česku i na Slovensku. Investorů do dluhopisů mělo být podle dřívějších vyjádření Ondreje Spodniaka přes tři tisíce. Vedle toho si firmy ze skupiny půjčovaly peníze prostřednictvím směnek.

Některé odhady hovoří o tom, že celkové závazky firem spadajících do Premiot Group činí dvě až tři miliardy korun. Na dřívější dotaz E15 o celkové výši cizích zdrojů včetně těch z vydaných dluhopisů, skupina neodpověděla. Nejasná je i hodnota majetku celé skupiny.

Samotný Premiot již dříve uvedl, že aktiva skupiny vysoce převyšují hodnotu stávajících závazků. Informace z trhu, které má E15, jsou však odlišné. Podle advokátů by se tak investoři, kterým Premiot dluží peníze, měli aktivně domáhat svých práv, pokud tak dosud neučinili.