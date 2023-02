Vlastníci nesplacených dluhopisů skupiny Premiot se hlásí advokátům | e15.cz

„Ozvaly se nám zatím nižší desítky klientů,“ sdělil E15 Pavel Fabian, partner kanceláře Fabian & Partners. „Čím více klientů se nám přihlásí, tím větší budeme mít váhu v jednáních,“ dodal.

Podle Fabiana i informací E15 se Premiot stále snaží přesvědčovat majitele dluhopisů, že jim budou dlužné částky během jara vyplaceny. Pomoci k tomu má příchod strategického investora, případně odprodej některých aktiv Premiotu, respektive jeho dceřiných firem. „Část klientů tak ještě dává Premiotu poslední šanci,“ poznamenal Fabian.

Poškozeným investorům nabízí možnost právního zastoupení také advokátní kancelář KLB Legal. I jí se už v předchozích týdnech přihlásili věřitelé Premiotu.

Ani Premiot však nezahálí a najal si právní kancelář Havel & Partners. Ta má pomoci zadluženému podnikatelskému seskupení s řešením finanční situace.

Informaci o spolupráci se skupinou Premiot potvrdil E15 řídící partner Jaroslav Havel: „Advokátní kancelář Havel & Partners poskytuje poradenství skupině Premiot teprve krátce, jde o čerstvý mandát. Kancelář se spolu s vybranými finančními poradci zapojila do řešení aktuálních problémů skupiny s cílem eliminovat předchozí nedostatky a přispět k vyřešení budoucnosti této skupiny.

Jaroslav Havel dále sdělil, že jeho kolegové v současnosti pracují na vytvoření právní a finanční struktury skupiny Premiot, která má přispět k minimalizaci škod a nápravě situace. „V souvislosti s řešením této situace mimo jiné vedeme také jednání s investory do vybraných projektů této skupiny,“ dodal Havel.

Jak již dříve napsaly servery E15 či Seznam Zprávy, firmy ze skupiny Premiot jsou v prodlení se splacením jistin dluhopisů, které měly být vlastníkům cenných papírů vyplaceny k 31. prosinci 2022. Zpočátku Spodniak a jeho kolegové investorům tvrdili, že došlo ke zpoždění z administrativních důvodů a peníze budou vyplaceny do konce ledna.

Poté, co se informace o finančních potížích Premiotu objevily v médiích, Spodniak přiznal, že se problémy týkají dluhopisů firmy Europa Investment Property (dnes Premiot obchodní), a to v objemu okolo 200 milionů korun. K problémům se splácením došlo údajně kvůli komplikované situaci na trhu a zpoždění u některých projektů firmy.

Skupina Premiot dosud nezačala stavět budapešťský hotel Hungaria, který již od roku 2019 v médiích i na svém webu prezentovala. Problémy má Premiot také přinejmenším s výstavbou developerského projektu Skalka v Praze a horského komplexu Karolína Harrachov v Krkonoších.

Trable se splácením se podle dostupných informací týkají nejen Europa Investment Property, ale také další dceřiné firmy Premium Data Systems. Ta se zabývá výstavbou a provozem datových center. Podle informací E15 navíc finanční potíže Premiot Group a navázaných firem dopadají i na výplaty úroků u emisí, které teprve budou splatné.

E15 dále zjistila, že se skupina Premiot snažila v předchozích týdnech řešit špatnou finanční situaci mimo jiné prodejem logistického areálu Řeporyje. Jednání s potenciálním kupcem však nevyšla. Vedle toho se Premiot Group pokoušela či stále pokouší získat hotovost prodejem některých dalších projektů. Mluvčí skupiny Štěpán Dlouhý uvedl, že nebude probíhající jednání komentovat.

Podle Pavla Fabiana z Fabian & Partners však mohou být v současnosti případné prodeje majetku společnosti Premiot či dceřiných firem problematické. Důvodem je to, že vzhledem k neschopnosti splácet závazky může dojít na insolvenční řízení vůči firmám ze skupiny Premiot. „Insolvenční správce by mohl takové kroky napadnout,“ řekl advokát s tím, že správce by zkoumal za jakých podmínek, zejména pak cenu, byl majetek odprodán a mohl by následně požadovat po kupci jeho vrácení.

V posledních letech vydala skupina Premiot dluhopisy přinejmenším v objemu vyšších stovek milionů korun. Prodávala je prostřednictvím vlastní obchodní sítě v Česku i na Slovensku. Investorů do dluhopisů mělo být podle dřívějších vyjádření Ondreje Spodniaka přes tři tisíce. Vedle toho si firmy ze skupiny Premiot půjčovaly peníze i prostřednictvím směnek.

Některé odhady hovoří o tom, že celkové závazky firem spadajících do Premiot Group činí dvě až tři miliardy korun. Na dřívější dotaz E15 o celkové výši cizích zdrojů, včetně těch z vydaných dluhopisů, skupina Premiot neodpověděla. Nejasná je i hodnota majetku celé skupiny.

Samotný Premiot tvrdí, že aktiva skupiny vysoce převyšují výši stávajících závazků. Informace z trhu, které má E15, jsou však odlišné.

Za zmínku v této souvislosti stojí, že Premiot Group, Europa Investment Property (dnes Premiot obchodní) a další firmy ze skupiny dosud nezveřejnily v obchodním rejstříku výsledky hospodaření a výroční zprávy za rok 2021. „Nemám oficiální vyjádření, ale mám informaci, že se jedná o formalitu a rychle to napraví,“ odpověděl na dotaz E15 mluvčí Premiotu Štěpán Dlouhý.