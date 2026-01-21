Výplach na trzích. S&P 500 a Dow Jones prudce klesly, Trumpovy hrozby ženou zlato na rekord
- Wall Street v úterý zažila nejhorší seanci od října 2025.
- Rétorika prezidenta Trumpa kolem Grónska se přelila na asijské trhy, evropské akcie také dál oslabují.
- Investoři v prostředí rostoucí nejistoty hledají bezpečné přístavy, cena zlata vystoupala na rekord.
Americké akciové trhy včera zažily mimořádně turbulentní seanci, která skončila nejprudším propadem od října loňského roku. Hlavní indexy se po pondělním americkém svátku vrátily do obchodování pod silným tlakem poté, co prezident Donald Trump o víkendu a v úterý výrazně přiostřil své ambice na převzetí Grónska a hrozeb novými cly.
Dow Jones Industrial Average odepsal 1,76 procenta a klesl o více než 870 bodů, širší index S&P 500 ztratil 2,06 procenta a technologický Nasdaq Composite spadl o 2,39 procenta. Pro všechny tři indexy šlo o nejhorší denní výkon od 10. října 2025; zároveň se S&P 500 i Nasdaq po tomto výprodeji ocitly v letošním roce poprvé v minusu.
Wall Street pod tlakem Trumpových hrozeb
„Zatím nejde o významný pokles, a proto si myslíme, že existuje velmi reálná možnost, že se situace ještě zhorší, než se zlepší, a na to by se investoři měli připravit,“ řekl CNBC Yung-Yu Ma, hlavní investiční stratég společnosti PNC Asset Management.
Výrazné ztráty doprovázely prudké pohyby na dalších trzích. Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů vyskočil nad 4,3 procenta, zatímco dolar oslabil, což signalizovalo útěk investorů z amerických aktiv. Nervozitu dále posílila zpráva dánského penzijního fondu AkademikerPension, který oznámil odchod z amerických státních dluhopisů v objemu zhruba 100 milionů dolarů kvůli obavám o financování amerického dluhu a rostoucímu napětí mezi Washingtonem a Kodaní.
Hlavním spouštěčem výprodeje byly Trumpovy kroky na geopolitické scéně. Prezident zopakoval, že bez dohody o „úplném a celkovém odkupu Grónska“ uvalí USA cla na dovoz z osmi evropských zemí NATO, která mají od února začít na deseti procentech a v červnu vzrůst až na 25 procent. Zároveň pohrozil 200procentními cly na francouzská vína a šampaňské a ostře kritizoval i další evropské kroky v oblasti bezpečnosti. Evropské vlády tyto hrozby označily za nepřijatelné a začaly mluvit o možných odvetných opatřeních.
Výprodej se přelil do Asie, Evropa vyčkává
Napětí kolem Grónska se následně přelilo i na asijsko-pacifické akciové trhy, které převážně oslabily. Investoři reagovali na prudký propad Wall Street a pokračující nejistotu ohledně obchodní politiky Spojených států. Japonský index Nikkei 225 ztratil 1,28 procenta, širší Topix oslabil o 1,09 procenta. V Jižní Koreji klesl hlavní index Kospi rovněž o 1,09 procenta, zatímco technologicky orientovaný Kosdaq odepsal výraznějších 2,2 procenta. Smíšený vývoj byl patrný v Číně. Hongkongský index Hang Seng mírně oslabil o 0,12 procenta, zatímco pevninský index CSI 300 nepatrně vzrostl o 0,11 procenta. Australský index S&P/ASX 200 klesl o 0,34 procenta.
Evropské akciové trhy ve středu čekalo slabší otevření, přičemž investoři vyčkávají především na Trumpovo vystoupení na Světovém ekonomickém fóru v Davosu.
Evropské akcie dál oslabují, tempo poklesu je ale výrazně mírnější než v úterý. Panevropský index STOXX Europe 600 se krátce před desátou hodinou dopoledne pohyboval těsně pod hranicí 602 bodů a ztrácel necelé dvě desetiny procenta, přičemž za poslední dva dny odepsal zhruba dvě procenta.
Dopoledne si v Evropě nejhůře vedly akcie bank a dalších firem z odvětví finančních služeb. Jejich indexy shodně odepisovaly zhruba 0,6 procenta. Výraznou výjimkou byl těžařský sektor: třeba akcie Rio Tinto posílily o více než tři procenta poté, co firma překonala očekávání trhu v čtvrtletní produkci železné rudy a mědi. Německý DAX ztrácel kolem 0,2 procenta a klesl k 24 646 bodům, londýnský FTSE 100 se naopak vrátil k úterním závěrečným hodnotám poblíž 10 129 bodů, pařížský CAC 40 mírně oslabil pod 8062 bodů a pražský index PX odepisoval zhruba 0,3 procenta na úroveň pod 2642 bodů.
Investoři utíkají k bezpečným přístavům, zlato na rekordu
V prostředí rostoucí geopolitické nejistoty se investoři tradičně přesouvají k bezpečným přístavům, což znovu potvrdil vývoj ceny zlata. Tento kov v úterý prudce posílil a poprvé v historii překonal hranici 4800 dolarů za troyskou unci. Na spotovém trhu se cena zlata v ranních hodinách pohybovala poblíž 4888 dolarů za unci, což představovalo růst o zhruba 2,6 procenta.
Podle analytika Kylea Roddy ze společnosti Capital.com pohyb ceny odráží ztrátu důvěry v americká aktiva a obavy z další eskalace globálního geopolitického napětí. Růstu ceny pomáhá i oslabení dolaru, který se pohybuje poblíž měsíčních minim a činí zlato dostupnějším pro investory držící jiné měny.
Spolu se zlatem rostly i ceny dalších drahých kovů. Platina v průběhu dne vystoupala až nad 2510 dolarů za unci, čímž rovněž dosáhla historického maxima, než se vrátila zpět pod hranici 2500 dolarů. Stříbro se drželo mírně pod svým nedávným maximem, přesto i zde zůstává patrný zvýšený zájem investorů o aktiva vnímaná jako ochrana před geopolitickými a měnovými riziky.