Wall Street rekordně chrlí nové akcie. Většinou jde o bianco šeky na šťastnou budoucnost | E15.cz

Americké burzy směřují k rekordu v počtu nově upsaných akcií za jeden rok. Jen do poloviny dubna vstoupilo na opačné straně Atlantiku na burzu 429 firem a fondů, které tak získaly přes 138 miliard dolarů (2,9 bilionu korun). Zájem byznysmenů o vstup na trh tak byl oproti stejnému období loňského roku více než desetinásobný.

Na počet burzovních premiér je Wall Street po necelých čtyřech měsících už nyní ve třetím nejsilnějším roce od boomu internetových akcií v roce 1999, vyplývá z dat portálu Stock Analysis. Byznysmeni sází na extrémní hlad investorů po akciích za jakoukoli cenu. A to mnohdy aniž by věděli, co kupují.

Bezmála tři stovky nových titulů totiž tvořily takzvané fondy SPAC (Special Purpose Acquisition Company), které získané peníze utratí za doposud nerealizované akvizice až v budoucnu. "Obliba těchto fondů neustále roste. Díky nim se na burzu dostanou firmy, které o vstupu na trh vůbec neuvažovaly," uvádí ekonom David Marek z poradenské společnosti Deloitte.

Fondy SPAC tak dramaticky proměnily statistiky primárních nabídek akcií na Wall Street. Zatímco se ještě v posledním loňském čtvrtletí podílely na celkovém počtu primárních úpisů zhruba polovinou, letos představovaly podle statistik společnosti FactSet emise těchto fondů zhruba trojnásobek nabídek běžných firem.

Společnosti založené čistě s úmyslem veřejného obchodování na burze nevyvíjejí žádné aktivity kromě samotného prodeje svých akcií. Peníze získané z úpisu podílů využijí obvykle na akvizice dalších firem, ovšem až po vstupu na burzu. Pro investory jde tak o sázku na doposud neznámý projekt.

"Exploze primárních úpisů typu SPAC již překonala celý rok 2020. Během prvního čtvrtletí roku 2021 USA takto získaly fondy 93,4 miliardy dolarů," uvádí v dubnové analýze poradenské společnosti EY Americas ekonomka Rachel Gerringová. Loni za celý rok přitom tyto fondy nabraly podle dat portálu Statista jen mírně přes 50 miliard dolarů.

Bez započtení fondových emisí počet letošních akciových nabídek představuje sice "jen" polovinu počtu z předchozího roku, v dolarovém vyjádření ovšem firmy na Wall Street nabraly podle společnosti Renaissance Capital 82,5 miliardy dolarů, tedy o čtyři miliardy více než za celý loňský rok.

"Jedním z důvodů vysokého počtu primárních úpisů je tendence využít optimismu investorů a vzhledem k ziskům momentálně nadprůměrnému ocenění akcií na trhu k dosažení vysokých valuací," doplňuje Marek. Firmy si podle něj uvědomují, že tato euforie nemusí trvat věčně.

"Rychlý ekonomický růst a sílící inflační tlaky mohou donutit Fed předčasně utáhnout měnovou politiku, což by se dramaticky propsalo do propadu cen akcií, a to obzvláště nyní ztrátových, typicky technologických firem," říká ekonom Cyrrusu Tomáš Pfeiler.

Právě nynější měnová politika podle ekonomů tlačí na umístění podstatně vyššího objemu peněz než dříve. "Extrémně uvolněná měnová politika sice vyšší valuace do určité míry ospravedlňuje, i tak však v mnoha případech platí investoři za akcie burzovních debutantů přemrštěné částky," doplňuje Pfeiler.