Akcie na pražské burze jsou celkem levné. Kam půjde jejich cena? | E15.cz

Americké giganty typu Apple jsou letos ve stínu českých firem. Platí to alespoň z pohledu vývoje akcií. ČEZ nebo Česká zbrojovka vynesly desítky procent, více než některé přední technologické společnosti. Z hlediska klíčových ukazatelů znázorněných v infografice E15.cz pražská burza stále patří mezi nejlukrativnější místa současnosti. A to i přes to, že podle části expertů už nejlepší čas na investici do domácích titulů pominul. V kontextu všeobecné akciové předraženosti na tom index PX zůstává poměrně dobře.