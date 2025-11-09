Carrefour opouští Blízký východ, aktivisté hlásí vítězství bojkotu
Během necelého roku se francouzský řetězec Carrefour stáhl z Jordánska, Ománu, Bahrajnu a Kuvajtu. Aktivisté to označují za výsledek bojkotu kvůli podpoře Izraele, provozovatel franšízy ale tvrdí, že jde o posílení lokálních značek a produktů.
Francouzský maloobchodní řetězec uzavřel všechny své pobočky v Kuvajtu v návaznosti na postupné stahování ze zemí Blízkého východu. Oznámení přišlo dva dny po odchodu řetězce z Bahrajnu a následovalo po uzavření prodejen v Ománu v lednu letošního roku a v Jordánsku v listopadu minulého roku.
Skupina Majid Al Futtaim, která je exkluzivním provozovatelem Carrefouru na Blízkém východě, krok vysvětlila pouze tím, že „reaguje na rostoucí poptávku po lokálně vyrobených produktech a službách na řadě svých trhů“. Na místě bývalých prodejen Carrefouru otevřela nový řetězec HyperMax, který provozuje pod stejným vedením.
Podle hnutí Boycott, Divestment and Sanctions Movement (BDS), jež prosazuje ekonomický tlak na Izrael, je ale skutečným důvodem odchodu úspěch globální kampaně vyzývající k bojkotu izraelských značek. Aktivisté tvrdí, že zákaznický tlak na Blízkém východě přiměl společnost k ústupu.
Tento krok vnímají pozitivně i zákazníci, kteří kvůli bojkotu v Carrefouru přestali nakupovat. „Jsem vděčná, že skutečně vyslyšeli své zákazníky a distancovali se od značky Carrefour. V době, kdy se přímo před našimi dveřmi odehrává genocida, nemůže být vše při starém,“ řekla agentuře AFP Huda Ahmed, pětačtyřicetiletá žena z Bahrajnu.
Bojkot vítězí
Francouzská nadnárodní společnost dlouhodobě čelí kritice ze strany palestinských aktivistů, kteří ji obviňují z prodeje produktů z izraelských osad a ze spolupráce s firmami působícími na okupovaném Západním břehu. Podle mezinárodního práva jsou takové aktivity považovány za nelegální, skupina však podobná obvinění odmítá.
Hnutí BDS také viní Carrefour v Izraeli z podpory izraelských vojáků prostřednictvím darů v podobě potravinových balíčků. Upozorňuje rovněž na jeho partnerství s izraelskými bankami a technologickými firmami, které se podle aktivistů podílejí na porušování lidských práv.
Generální ředitel Carrefouru Alexandre Bompard popřel jakékoliv „partajní nebo politické vazby“ s Izraelem. Izraelská vláda obvinila příznivce hnutí BDS z antisemitismu.
Podle zaměstnanců Carrefouru, nyní HyperMaxu, se počet zákazníků výrazně snížil po vypuknutí války v Gaze. Skupina Majid Al Futtaim loni zaznamenala v maloobchodu desetiprocentní pokles tržeb po čtyřprocentním propadu v roce 2023. Firma jako jeden z důvodů uvedla „geopolitické napětí“, které ovlivňuje spotřebitelské náklady. Po přechodu na značku HyperMax však zákazníků opět přibývá.
Konec éry v regionu?
Náhlý odchod Carrefouru z Kuvajtu a dalších států Blízkého východu přispívá k rostoucím spekulacím o budoucnosti této značky nejen v Perském zálivu. Řetězec v regionu působí již téměř tři desetiletí, od roku 1995, kdy jej na trh uvedla právě společnost Majid Al Futtaim.
Ta nadále provozuje Carrefour ve dvou největších ekonomikách Perského zálivu – Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech – a vlastní přes 390 prodejen na dalších deseti trzích v oblasti Blízkého východu, Afriky a Asie.
Přechod na HyperMax podle analytiků naznačuje promyšlený obrat – odklon od globálního franšízového modelu a přechod k vlastní značce. Například v Bahrajnu řetězec už nyní spolupracuje s více než 250 lokálními farmáři a výrobci a zaměstnává více než 1600 lidí.
„Ukazuje to, že hlasy lidí v Perském zálivu mají význam… že existují způsoby, jak se vyjádřit, i když se nacházíte v omezeném prostoru,“ okomentoval pro France 24 Bader Al-Saif, odborný asistent na Kuvajtské univerzitě.