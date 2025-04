Češí učí Japonce stavět. Zaujali i premiéra, který byznysu na Expu otevřel dveře na konzervativní, ale bohatý trh

České společnosti mají na Expu slušnou a možná trochu privilegovanou pozici. Ještě před oficiálním zahájením výstavy totiž do areálu na uměle vytvořeném ostrově zavítal japonský premiér Yoshiko Ishiba se svojí manželkou. Český pavilon si k prohlídce vybral jako první. Na jednu z jeho zdí se podepsal, dal si kulajdu, buchtičky se šodó a napil se Plzeňského Prazdroje, produktu jednoho z partnerů české účasti Expa.

V západních zemích by návštěva premiéra na stánku možná zase tolik neznamenala, ovšem v Asii a zejména Japonsku, kde funguje silná hierarchie, to je silný symbol. „Jednoznačně to vyslalo signál o jakémsi našem statutu. Když k nám dorazil premiér jako k prvním, japonský byznys to bude registrovat,“ řekl Soška e15 během zahájení veletrhu. Dobrou výchozí pozici naznačuje i mediální pokrytí v Japonsku, český pavilon se od návštěvy Ishiby objevuje například v televizním zpravodajství.

Unikátní stavba

Japonský premiér si český pavilon vybral i z důvodu unikátní stavby. Čechům se podařilo to, co bylo v Japonsku považováno skoro za nemožné - relativně rychle postavit dřevostavbu z prefabrikovaných CLT panelů, přičemž ze dřeva jsou i nosné prvky. Ishiba je fanouškem podobného moderního udržitelného stavění a chtěl tím i směrem k rigidním a přísným japonským úřadům vyslat zprávu, že je možné takto stavět i v zemi jedné z nejbohatších ekonomik světa, která musí řešit přírodní živly jako jsou zemětřesení nebo tajfuny. „Náš pavilon může přispět k aktualizaci stavebních norem a postupů,“ věří Soška.

Japonské úřady například nevěřily, že česká dřevostavba navržená firmou Apropos Architects na balkonech unese desítky lidí a zároveň těžkou skleněnou fasádu. Češi společně s japonskými kolegy ukázali, že to jde, dodávali náročné laboratorní testy a stavbu dimenzovali na 7,3 stupně Richterovy škály. „Teď můžeme našim firmám otevřít prostor pro byznys,“ doplnil Soška.

Japonský premiér Yoshiko Ishiba (uprostřed) během návštěvy českého pavilonu na Expu 2025. Ředitel českého zastoupení Ondřej Soška je vlevo. | Daisue

Jednou z příležitostí mohou být právě prefabrikované panely CLT, do jejichž výroby v Česku investuje například firma Stora Enso. Japonský podnik Daisue, který se na stavbě českého pavilonu podílel, projevil zájem o dodávky těchto panelů. Ředitel firmy Kazunori Murao ostatně doprovázel premiéra během návštěvy pavilonu. To by pro Česko mohlo odstartovat dřevařský byznys s vyšší přidanou hodnotou - aktuálně do Japonska dodáváme dřevo v surové podobě, zatímco zpracované CLT se prodává až několikanásobně dráž.

Japonsko je zároveň v Česku druhý největší zahraniční investor. Podle údajů CzechInvestu u nás operuje 280 japonských firem zaměstnávajících přes 50 tisíc lidí. Japonské firmy se na českém HDP podílí asi pěti procenty. To pro naše firmy představuje prostor, jak s těmi japonskými dělat byznys, mimo jiné právě ve stavebnictví.

„Máme řadu referenčních staveb, které jsme pro japonské investory realizovali v Česku. Expo tedy chceme využít k tomu, abychom dalším možným investorům z Japonska ukázali, že můžeme být kvalitní partner při jejich expanzi do Evropy,“ popsal v Ósace pro e15 Jan Hasík, ředitel stavebního holdingu Purposia Group, jednoho z partnerů české účasti. „Nabídnout můžeme pozemky, stavbu průmyslových či logistických hal, včetně správy a end-to-end dodávek,“ doplnil Hasík.

Ředitel skupiny se čtyřmiliardovým ročním obratem zároveň v Japonsku míří na jednání s tamními firmami. Chce si s nimi porovnat výrobní postupy, vyměnit zkušenosti a domluvit se na případné spolupráci, například v oblasti výroby hliníkových oken, čímž se Purposia rovněž zabývá. „Zajímá nás rovněž možný import technologií a materiálů, které jsou v Japonsku na vysoké úrovni a které se v Evropě ještě nepoužívají. Dále jde o inspiraci v robotice, kde je Japonsko na vysoké úrovni,“ shrnul Hasík.

Michal Kratochvíl (2N), Jan Hasík (Purposia Group) a Tomáš Kosa (HSF System), partneři na výstavě Expo 2025 | Jan Sedlák

Možná největší důvod toho, proč se Purposia do podpory Expa pustila, ale není jednoduše ekonomicky měřitelný. Skupina v následujících měsících do Japonska vyšle desítky lidí, stejně jako předtím do Dubaje. „Jde o investici do vzdělávání a sebevědomí našich zaměstnanců. My Češi si často nevěříme a bojíme se cizích věcí. Naši lidé musí být v kontaktu se světem a světová výstava je ideální příležitost,“ vysvětlil Hasík. Purposia do akce kolem Expa vložila asi 15 milionů korun. Návratnost nemusí být okamžitá. „Víme, že se nám to vzhledem k popisovanému vrátí v dlouhodobém horizontu. Nemusíme hned uzavírat kontrakty,“ nastínil šéf Purposie své dlouhodobé strategické přemýšlení.

Další partner českého pavilonu, modřanský podnik 2N Telekomunikace, už přijel hledat konkrétní byznys. 2N dodává interkomy a přístupové systémy do budov nebo výtahů. Zaměřuje se na moderní IP technologie namísto starých analogových, takže interkomy komunikují přes datové sítě, díky čemuž lze nasazovat moderní funkce. Japonsko je konzervativní trh, IP interkomy zde mají penetraci pouze kolem 25 procent. To představuje značný prostor.

„Japonci jsou konzervativní a když produkty fungují, nemění je. To je příležitost, ale také komplikace pro vstup na trh,“ popsal Michal Kratochvíl, výkonný ředitel 2N. Česká firma i proto hodlá rozjet expanzi díky mateřskému švédskému majiteli Axis Communications, který dodává bezpečnostní kamery a v Japonsku už působí. Díky svému renomové také může pomoci Canon, silná a tradiční japonská značka, která je majitelem celé skupiny Axisu a 2N.

Expo je ideální příležitost, jak to v Japonsku rozbalit. Kratochvíl mimo jiné potvrdil, že mohou pomoci věci jako návštěva japonského premiéra českého pavilonu, který 2N vybavila svými technologiemi. „Taková symbolika tady má váhu. Dalším přínosem je třeba mediální pokrytí Expa v Česku. Naši zaměstnanci na to dobře reagují. Je to v dobrém slova smyslu pýcha na to, že děláme něco, co je vidět,“ shrnul Kratochvíl.

Český pavilon na Expu 2025 financuje stát, daňového poplatníka to vyjde na zhruba 240 až 250 milionů korun. Partneři z řad firem jako jsou Purposia, 2N nebo CTP přislíbili další investice kolem 100 milionů.