Ukončení smlouvy s operátorem: Nyní bude vše jednodušší a rychlejší | E15.cz

Změna operátora

S operátorem máte uzavřenou smlouvu například na dva roky, ale chcete přejít k jinému? Od 1. dubna už by to nemělo být tak složité. „Od 1. dubna 2020 vstupuje v účinnost novela zákona o elektronických komunikacích, která výrazně posiluje práva spotřebitelů při změně operátora. Doufáme, že možnost rychlé změny bez vysokých sankcí i u smluv na dobu určitou přinese nové prvky konkurence do nabídek poskytovatelů služeb elektronických komunikací,“ říká Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské organizace dTest.

Jak přejít k jinému operátorovi

Ke svému stávajícímu operátorovi už vůbec nemusíte. Stačí, když dojdete k nově zvolenému. Novela přináší princip tzv. one-stop-shopu. K vyřízení vám bude stačit jen vaše telefonní číslo a ověřovací kód. Ten získáte ve své aplikaci u stávajícího operátora. Nebo vám jej operátor sdělí. S těmito údaji a průkazem k ověření totožnosti požádáte o přenesení čísla u nového operátora. Vše by mělo být vyřízeno do dvou, maximálně tří pracovních dnů od podání žádosti. Myslete na to, že stávajícího operátora můžete do 30 dnů od ukončení smlouvy požádat o vrácení zbylého kreditu.

Máte smlouvu na dobu neurčitou?

Kolik budete muset zaplatit stávajícímu operátorovi za ukončení smlouvy na dobu neurčitou? „Podstatnou změnou oproti současnému stavu je, že stávajícímu operátorovi nebudete muset zaplatit nic, i když ho opustíte ještě před uplynutím sjednané doby určité. To platí pro odchod od operátora, u kterého jste strávili aspoň tři měsíce. Odejdete-li před uplynutím této doby, zaplatíte mu pouze 5 procent ze zbývajícího závazku do konce trvání smlouvy,“ uvádí Eduarda Hekšová.

Pokud vám operátor poskytl například mobilní telefon nebo tablet, musíte uhradit náklady spojené s tímto telekomunikačním zařízením.

Změny budou platit pro všechny smlouvy

Tyto změny budou platit pro všechny smlouvy, tedy i pro ty dříve uzavřené. To samé platí pro smlouvy o internetovém připojení, kabelové nebo satelitní služby. „Zákazníci jistě uvítají, že nové výhody při ukončení smlouvy s poskytovatelem služeb elektronických komunikací může využít jak spotřebitel, tak i podnikající fyzická osoba (tedy typicky drobný živnostník),“ uzavírá Eduarda Hekšová.