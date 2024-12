České firmy si brousí zuby na oslabené Němce, bitcoin zdolal 100 tisíc, rodí se dvě nové strany

Český výrobce nemocničních lůžek Linet finalizuje vysněnou akvizici. V přepočtu za stovky milionů korun investuje do zatím nejmenované společnosti v Německu, kterou měl sice dlouhé roky vyhlédnutou, kvůli vyššímu nacenění se ale do nákupu nehrnul. V době, kdy valuace západoevropských firem klesají, se však karta obrací. Českých firem, které se aktuálně chystají na převzetí oslabených německých podniků, je stále více.

Cena bitcoinu se v noci na čtvrtek poprvé těsně dostala nad hodnotu 100 tisíc dolarů (2,39 milionu korun). Dokázala se tam udržet až do večera, pak mírně oslabila. Bitcoin zdolal několik dlouhých dnů dobývanou metu krátce poté, co Donald Trump oznámil, že do čela americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) chce jmenovat Paula Atkinse. Ten je podle zpravodajských agentur považován za zastánce kryptoměn. Na vývoj ceny bitcoinu reagovali i někteří nejbohatší Češi a Slováci. Držitelům virtuální mince prostřednictvím sociálních sítí poblahopřáli spoluzakladatel skupiny J&T Patrik Tkáč nebo také zakladatel Seznamu Ivo Lukačovič.

Insolvence největšího evropského výrobce motocyklů KTM může mít širší dopady pro celou rakouskou ekonomiku. Svaz věřitelů se obává vlny platebních neschopností dalších firem, místní média píší o tom, že letitá tichá krize rakouské ekonomiky se stala pořádně hlasitou.

Pravicovou politickou scénu v Česku obohatí před sněmovními volbami v příštím roce rovnou dvě nové partaje. Jednu z nich už založil radní v Praze 1 zvolený za hnutí ANO, developer a majitel Lodě Pivovar na Vltavě Vojtěch Ryvola, jemuž pomáhal známý politický marketér Marek Prchal. Druhou chystá někdejší „betonový král“ a neúspěšný prezidentský kandidát Tomáš Březina, který svůj Best prodal před třemi lety společnosti DEK miliardáře Víta Kutnara.

VIDEO: Rozpočet si vláda vymyslela, aby jí to vyšlo. Je to zklamání profesní i lidské, říká Miroslav Kalousek v pořadu FLOW

FLOW: Nová strana určitě vznikne. Bude pro lidi, kteří chtějí víc vlastní zodpovědnosti, říká Kalousek • e15

Na český průmysl dopadá slabý výkon české ekonomiky i krize v klíčových odvětvích, která se do tuzemského prostředí přelévá hlavně ze sousedního Německa. Firmy reagují úsporami a sahají i k rušení pracovních míst. Podívejte se na přehled velkých zaměstnavatelů, kteří už letos rozhodli o propouštění.

Poslední týden se Prahou prohnalo hned několik kauz, které se týkají různých aktérů. Naposledy portál Neovlivni.cz upozornil na bývalého primátora a současného náměstka a předsedu Pirátů Zdeňka Hřiba, který si od června nechal posílat měsíčně 50 tisíc od Pražské energetiky. Ten samý den INFO.CZ upozornilo na předsedu pražské buňky Pirátů Michala Kočího, který zase zneužíval identitu místostarosty na Praze 10 Tomáše Peka, aby mu politicky škodil. A v neposlední řadě se zkraje týdne objevila informace, že ředitel magistrátu Martin Kubelka vyplatil své asistentce roční odměny přesahující 800 tisíc, což se nelíbí opozičnímu hnutí Praha sobě.