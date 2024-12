Cena bitcoinu se v noci na čtvrtek poprvé těsně dostala nad hodnotu 100 tisíc dolarů (2,39 milionu korun) a dokázala se tam držet i během večera. Bitcoin zdolal několik dlouhých dnů dobývanou metu krátce poté, co Donald Trump oznámil, že do čela americké Komise pro cenné papíry a burzy (SEC) chce jmenovat Paula Atkinse. Ten je podle zpravodajských agentur považován za zastánce kryptoměn. Na vývoj ceny bitcoinu reagovali i někteří nejbohatší Češi a Slováci. Držitelům virtuální mince prostřednictvím sociálních sítí poblahopřáli spoluzakladatel skupiny J&T Patrik Tkáč nebo také zakladatel Seznamu Ivo Lukačovič.

„Bitcoin je index víry v budoucnost lidstva. Pesimista řekne, že jsme přehnaní optimisti. Optimista opáčí, že nebýt pesimistů, tak je to (cena bitcoinu, pozn. red.) desetkrát více. Je to celospolečenské hlasování,“ sdělil Tkáč prostřednictvím Facebooku.

„Žiju ve své relativně vzdělané bublině a pouze jeden člověk z deseti se dokáže zapojit do diskuze o tom, co vlastně bitcoin je. Těžbu bitcoinu umí vysvětlit jeden ze sta. To není smutné. To vyjadřuje potenciál,“ dodal podnikatel.

Mezi bitcoinové skeptiky přitom v minulosti patřil i další z významných gratulantů. Před dvěma lety Ivo Lukačovič na síti X (tehdy Twitter) psal, že považuje kryptoměnu za Ponziho schéma.

V den, kdy její cena překonala sto tisíc dolarů, ale veřejně na svém účtu na X přiznal, že se v bitcoinu mýlil. „Uznávám svůj omyl a gratuluji všem držitelům,“ napsal Lukačovič, který se ve svém nedávném příspěvku na Patreonu zamýšlel nad potenciálem největší virtuální měny stát se pro mladou generaci tím, co pro tradičně smýšlející investory dnes znamená zlato.

Podobných úvah se ve středu dopustil také šéf Fedu. Jerome Powell přirovnal bitcoin k digitálnímu zlatu, které svou spekulativní povahou nepředstavuje konkurenci americkému dolaru.

Digitální měna svým setrvalým růstem v posledních týdnech dává vzpomenout na covidovou éru superlevných peněz, během níž dokázal bitcoin v listopadu 2021 vyšplhat na dlouhou dobu rekordních 69 tisíc dolarů za jednu virtuální minci.

Současnou cenovou raketu kryptoměny nastartovalo nejen podzimní uvolňování monetární politiky americké centrální banky, ale také vítězství Donalda Trumpa v prezidentských volbách. Republikánský kandidát se v kampani profiloval jako fanoušek digitálních měn a vyslovil mimo jiné záměr zařadit bitcoin do národních strategických rezerv.

Opce jsou finančním nástrojem, který dává spekulantovi právo koupit nebo prodat konkrétní aktivum – v tomto případě bitcoin ve formě ETF – za konkrétní cenu během určitého časového okna.

Kromě toho se bitcoin stal ještě pevnější součástí Wall Street. V úterý 19. listopadu večer začalo obchodování s opcemi na aktuální největší bitcoinový burzovně obchodovaný fond iShares Bitcoin Trust (IBIT), který spravuje americký investiční kolos BlackRock.

Optimismus (nejen) na Wall Street

Na základě zájmu o konkrétní typ opcí je mimo jiné možné snadno vysledovat očekávání spekulantů. Jak na síti X napsal krátce po startu trhu s novými bitcoinovými opcemi analytik agentury Bloomberg Eric Balchunas, drtivá většina opcí počítala s dalším růstem ceny bitcoinu.

To je v souladu s odhady expertů, které oslovil server e15. „Můj soukromý odhad je, že nás čeká ještě dalších šest měsíců růstu,“ řekl nedávno pro e15 portfolio manažer blockchainového fondu Wood & Company Tomáš Kacerovský s tím, že kurz bitcoinu by podle něj mohl vyšplhat až na 130 tisíc dolarů.

„S kryptem zatím neobchodují řidiči taxíku, nemají na iPadu spuštěné své portfolio ani se se mnou nebaví o další virtuální měně, kterou přikoupili. Nevolají mi ani kamarádi z dětství s tím, že chtěli nakoupit ,etherneum‘, ale to jim přišlo drahé, tak nakoupili ,etherneum classic‘ a ani si přitom nezjistili, jak se název ,Ethereum‘ správně píše. Na kryptokonferencích stále ještě nevidím návštěvníky v oblečení značek Off-White nebou Louis Vuitton,“ dodal nedávno šéf jiného domácího blockchainového fondu RockawayX Viktor Fischer několik osobitých argumentů na téma, zda má současná vlna investiční kryptománie ještě prostor k růstu.

Tezi, že by v krátkodobém období mohl kryptotrh ještě zvýšit svou hodnotu, podporuje také současné ohodnocení některých jiných velkých kryptoměn. Ta druhá největší na světě – ether běžící na blockchainu Ethereum – má k prolomení cenových maxim z roku 2021 stále daleko. Musela by posílit o zhruba třicetprocent.

Bez ohledu na vyhlídky na další růst virtuálních měn ale Kacerovský varuje před bezbřehým optimismem, který by mohl nerozvážné spekulanty zabolet. Každý držitel kryptoměn by už jenom kvůli minimalizaci rizika měl výhledově počítat ještě s další fázi kryptoměnového šílení: tvrdým vystřízlivěním.

„Myslím, že velký cenový pokles jako v minulých letech nakonec přijde a opět přesáhne 50 procent,“ upozorňuje Kacerovský. Bitcoin a zbytek trhu kryptoměn se v dosavadní skoro šestnáctileté historii dosud vždy vyvíjely v pravidelných čtyřletých cenových cyklech.

„Tím, jak se z kryptoměn stává politické téma a jak najednou mohou zajímat i centrální banky, to zároveň může snížit dramatičnost takového případného propadu. Když se však na kryptotrhu nic radikálně nezmění, pád stoprocentně přijde, a to klidně o čtyřicet až padesát procent jako vždycky,“ řekl v rozhovoru pro e15 Vavřinec Čermák, šéf americké firmy The Block, která se specializuje na analýzu kryptotrhu. „Ale bitcoin nemusí padat ze stovky tisíc dolarů, může padat až z 200 tisíc, 250, milionu… To přesně nikdo neví a tím možným růstem i propadem je bitcoin vždycky zajímavý,“ dodává Čermák s tím, že na cenu milion dolarů ale může největší kryptoměna vystoupat už během deseti let.