Fiala: Česko se musí stát křižovatkou Evropy | e15.cz

Česká republika ve své historii podle premiéra sdílela dvě velké vize, které dokázaly překlenout několik volebních období, a na kterých byla společenská shoda. Jedna z vizí byla sametová, tedy postkomunistická transformace, druhá spočívala ve snaze se dostat do NATO a EU. Se vstupem do Evropské unie ovšem dlouhodobé ideály podle Fialy zmizely. „Vypadalo to, že žádnou vizi nepotřebujeme. Mysleli jsme si, že prosperita musí přijít automaticky,“ řekl premiér. Posledních deset let se ovšem podle něj ukázaly jako ztracené, kdy se země nerozvíjela a nepřipravila se na nové hrozby i příležitosti.

„Tady nechybí ideály, ale společenská shoda na jejich naplnění,“ myslí si Fiala, podle kterého je potřeba, aby politici, média i firmy začaly spolupracovat na stejných vizích. „Česko nesmí stát na křižovatce, ale stát se křižovatkou,“ řekl premiér, podle kterého by Česko mělo využít svou geografickou polohu, lidský potenciál a ekonomiku a stát se důležitou silou a křižovatkou Evropy.

Podle Fialy je proto nutné, aby země pokračovala v sebevědomé zahraniční politice, zefektivnit státní správu a stát se centrem vzdělanosti. Klíčové jsou podle něj strategické investice, a to do dopravní infrastruktury, energetické bezpečnosti, jaderné energetiky, lithia, čipového centra a umělé inteligence. Má jít o biliony korun, podle premiéra by bylo ideální, kdyby se oddělil rozpočet na strategické investice od běžného provozu státu.

Stejné požadavky mají i firmy a podnikatelé, kteří se na konferenci sešli. Z průzkumu mezi více než tisíci firem vyplynulo, že šedesát procent českých firem vnímá vývoj české ekonomiky negativně. Nedostatek strategických investic do dopravy a energetiky může podle nich způsobit odchod velkých firem do okolních zemí.

Stát může podle podnikatelů pomoci v celé řadě oblastí. Například výrobce cihel Wienerberger chce po státu podporu pro výzkum a vývoj bezemisního způsobu výroby cihel a zdiva. „Je také nutná investice do energetické infrastruktury, aby byla schopná pojmout více fotovoltaických elektráren,“ dodal šéf firmy Kamil Jeřábek, který si postěžoval, že z jeho dvanácti továren bylo možné instalovat fotovoltaiku jen u čtyřech z nich.

Podnikatelé ve stavebnictví zopakovali, že je potřeba zrychlit povolovací procesy. „Během posledních čtyřiceti let navíc nebyl otevřen jediný kamenolom,“ upozornil Jiří Nouza ze Svazu podnikatelů ve stavebnictví, podle něhož to bude mít vliv mimo jiné i na výstavbu vysokorychlostních tratí. Podle Nouzy je nutné do financování strategických investic zapojit i soukromé peníze.

Důležité je podle podnikatelů také rozvoj dostupného bydlení. Zde hrají klíčovou roli obce a města, měla by však podle firem více spolupracovat se soukromým sektorem. Developer Tomáš Pardubický z Finepu připomněl, že pilířem rozvoje jsou lidé a bydlení pro ně. „Je potřeba najít balanc mezi dostupností a udržitelností," upozornil.