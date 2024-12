Druhá největší česká IT skupina Seyfor (dříve Solitea) po posledním letním nákupu, kdy za stovky milionů korun uskutečnila jednu z největších akvizic v oboru na Balkáně, opět vyrazila na nákupy. Tentokrát je to obchod o řád menší. Seyfor vlastněný Martinem Cíglerem a skupinou Sandberg Capital za vyšší desítky milionů korun získal firmu NCC, slovenskou jedničku v poskytování softwaru pro leasing a úvěry.

Seyfor už v tomto oboru podniká, jeho leasingový software OneCore používají například UniCredit Leasing v Česku a na Slovensku, Slovenská sporiteľňa nebo Business Lease Group. NCC k tomu přidá portfolio své aplikace LeasIt na Slovensku, kde má klienty jako Tatra Banka, ČSOB Leasing, VB Leasing, VÚB Leasing či Deutsche Leasing. NCC má podle Seyforu na Slovensku majoritní tržní podíl.

„Seyfor je s OneCore o parník lídrem českého trhu softwaru pro leasingové společnosti a úspěšně s ním proniká do světa. NCC má s LeasIt podobnou pozici na Slovensku,“ shrnul zakladatel Seyforu Martin Cígler.

NCC každopádně nepředstavuje obří byznys. Výnosy firmy v roce 2023 podle účetní závěrky dosáhly na 1,4 milionu eur, něco přes 35 milionů korun. Tomu odpovídá i kupní cena ve vyšších desítkách milionů. Zisk přesáhl 202 tisíc eur.

Seyfor, který působí v 38 zemích, chce na tomto základu stavět a realizovat expanzi. Slovákům má skupina pomoci dostat se k dalšímu byznysu. „Získáváme podporu a zázemí silného evropského týmu odborníků,“ uvedl Juraj Starzl, spoluzakladatel NCC, který zůstává na pozici výkonného ředitele NCC.

Seyfor má přes 1700 zaměstnanců. Meziročně zaznamenává růst o zhruba 30 procent a letos podle Cíglera míří na tržby 200 milionů eur, asi pět miliard korun. Skupina se zaměřuje na účetní, mzdové a na ERP systémy, kde je největším subjektem v Česku. Cígler a Sandberg prozatím neuvádějí, zda v budoucnu chtějí Seyfor prodat, případně ho poslat na burzu.

Větší IT skupinou u nás je pouze Aricoma spadající do portfolia KKCG Karla Komárka. Aricoma má roční tržby 9,5 miliardy korun. Dotahují se také projektanti Sudop, jejichž postupně budovaná sekce Sudop CIP má letos udělat tržby tři miliardy. Aktivním nakupujícím je rovněž Thein Tomáše Budníka a J&T, jejichž IT sekce letos cílí na dvě miliardy. Menší množství nákupů začal realizovat i nový private equity fond MAM, v němž kromě jiného figuruje bývalý manažer Sberbank.