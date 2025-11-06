ČNB nechala sazby beze změny, naplnila očekávání analytiků. Koruna nereagovala
Bankovní rada České národní banky (ČNB) na čtvrtečním zasedání ponechala základní úrokovou sazbu na 3,5 procenta. Takový krok očekávali i analytici. Základní úroková sazba je na této úrovní od začátku května.
Bankovní rada nechala beze změny také lombardní a diskontní úrokovou sazbu. Lombardní sazba, za kterou si obchodní banky mohou půjčit u centrální banky peníze proti zástavě cenných papírů, zůstala 4,5 procenta. Diskontní sazbu, na kterou jsou například navázána penále za nesplácené úvěry, bankovní rada ponechala na 2,5 procenta.
ČNB v době inflační vlny držela základní úrokovou sazbu na sedmi procentech, snižovat ji začala v prosinci 2023. Zatím k poslednímu uvolnění měnové politiky sáhla bankovní rada v květnu, kdy snížila základní úrokovou sazbu o čtvrt procentního bodu na současnou úroveň.
Analytici stagnaci čekali
Analytici očekávali, že bankovní rada sazby měnit nebude. Na současné úrovni by podle nich úrokové sazby měly setrvat nejméně do konce roku. Koruna na rozhodnutí bezprostředně výrazněji nereagovala.
„Trhy rozhodnutí o stabilitě sazeb široce očekávaly. Reakce kurzu koruny je tak velmi omezená,“ řekl hlavní ekonom XTB Pavel Peterka. V průběhu dne před rozhodnutím koruna podle něj mírně posílila. Do dalšího vývoje kurzu může podle něj promluvit rétorika guvernéra Aleše Michla na následné konferenci. Nepředpokládá ale zásadní pohyb koruny ve světle dnešního rozhodnutí bankovní rady ČNB.
Koruna již před zasedáním mírně posilovala k hranici 24,33 Kč za euro, samotné rozhodnutí se na jejím pohybu neprojevilo, souhlasil analytik Raiffeisenbank Martin Kron. S vysokou pravděpodobností blížící se jistotě se nezmění úrokové sazby ani na posledním letošním zasedání v prosinci, odhadl.
„Repo sazba ČNB se na své aktuální úrovni 3,50 procenta již nachází v oblasti dlouhodoběji neutrální, rovnovážné úrokové sazby, jež je odhadována v pásmu 2,75 až 3,50 procenta,“ uvedl analytik Generali Investments Radomír Jáč.
Centrální banku podle něj vedou k opatrnosti přetrvávající cenové tlaky ve službách a v sektoru nemovitostí, poměrně robustní růst HDP hlášený pro třetí čtvrtletí a silný růst mezd vykázaný ve druhém čtvrtletí. ČNB může držet své úroky beze změny řadu následujících čtvrtletí, dodal.
Bankovní rada ČNB se opětovně rozhodla pro stabilitu úrokových sazeb hlavně z důvodu nadále přetrvávajících vyšších cen v sektoru služeb, souhlasil analytik Bidli Petr Špirit. Nejviditelnější jsou podle něj v pohostinství a ubytovacích službách. Současně se ČNB pro ponechání sazeb na stávajících úrovních rozhodla i v důsledku poměrně rychle rostoucích reálných mezd, svižně stoupajících cen nemovitostí, ale i vyšších cen nájemného z bytu, podotkl.
Průměrná úroková sazba u nových spořicích účtech byla v září 2,41 procenta, což je o 0,06 procentního bodu více než v červnu, upozornil analytik OVB Allfinanz Vojtěch Šmajer. I velké banky dnes nabízejí úročení srovnatelné s dvoutýdenní repo sazbou ČNB, dvě dokonce mírně nad 3,5 procenta. Při očekávané inflaci okolo 2,5 procenta tak mohou střadatelé dosáhnout i kladného reálného výnosu po zdanění, poznamenal.