Dědek stopnul výstavbu za miliardy, HE3DA uspěla u soudu | E15.cz

Měla to být „nejmodernější hokejová aréna v Evropě“ s kapacitou pro až patnáct tisíc osob navázaná na hotel s restaurací a kongresovými sály a na parkovací dům, jenž měl být zároveň novou tribunou pro dostihové závodiště. Projekt v původně odhadované hodnotě až čtyři miliardy korun ale v Pardubicích podle exkluzivních informací deníku E15 hned tak nevznikne. Přestože jeho dokončení původně plánoval majitel skupiny DD Group a zdejšího hokejového klubu Dynamo Pardubice Petr Dědek na srpen roku 2025, nyní obří projekt pozastavil. Zda se vize megalomanského stadionu definitivně vzdá, rozhodne na podzim.

Britský antimonopolní úřad (CMA) předběžně schválil koupi české antivirové společnosti Avast americkou softwarovou firmou NortonLifeLock za 8,6 miliardy dolarů. Konečné rozhodnutí úřad vydá 8. září. Akcie Avastu reagovaly růstem na rekordní hodnoty. Firma následně oznámila, že odchod z pražské burzy chce uskutečnit v souladu s dříve oznámeným plánem na konci léta.

Stamilionový spor společnosti HE3DA s dřívějším potenciálním akcionářem, čínským investorem CDC Germany Investment (CDC), se vrací na začátek. Červencové rozhodnutí odvolacího městského soudu znamená, že se rozsudek prvoinstančního soudu ruší a hlavní investoři do baterií HE3DA zatím firmě CDC nemusejí vracet pět milionů eur, přibližně 123 milionů korun. Informace vyplývá z justiční databáze InfoSoud.

Po dvou letech slabších sezon se do českých měst vracejí turisté. Žně mají především hotely a penziony, tolik oblíbené krátkodobé ubytování se zatím do předpandemických čísel nevrátilo. Ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti) přesto rychle dokončuje zákon o cestovním ruchu, který by trh se sdíleným ubytováním od příštího roku zreguloval. Podobu navrhovaného zákona kritizují Praha, které se problematika ubytování prostřednictvím platformy typu Airbnb nejvíce dotýká, i podnikatelé.

Česká národní banka ve čtvrtek poprvé od loňského června nepřistoupila ke zvýšení úrokových sazeb. Základní míra, takzvaná dvoutýdenní repo sazba, tak zůstává na sedmi procentech. Bankovní rada bude podle nového guvernéra Aleše Michla v dalších týdnech sledovat přicházející data a na příštím zasedání rozhodne, zda sazby zvýší. ČNB rovněž zveřejnila novou makroekonomickou prognózu, která letos počítá s rychlejším hospodářským růstem a zpomalením v roce 2023.