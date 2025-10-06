CSG s novou firmou rozjíždí výrobu dronů. Chce posílit pozici v high-tech obraně
Holding Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada vstupuje do výroby bezpilotních systémů. Nově založená společnost AviaNera Technologies se zaměří na vývoj a produkci pohonných jednotek pro drony a další pokročilé zbraňové systémy. Firmu povede bývalý šéf PBS Group Pavel Čechal, přičemž CSG zvažuje i akvizice evropských firem v tomto segmentu.
Prioritou nově založené společnosti bude výroba pohonných jednotek pro bezpilotní prostředky, tedy například drony. AviaNera podle CSG také aktuálně jedná o několika akvizicích firem v Evropě. „Naším cílem je stát se významným hráčem v oboru vojenských UAS a pokročilých zbraňových systémů. Když se nám během několika let podařilo vybudovat silnou pozici v oblasti malorážové munice, máme ambici dosáhnout něčeho podobného i v segmentu high-tech obranných technologií," řekl Strnad.
Společnost AviaNera bude úzce spolupracovat s agenturou CSG Excalibur International a.s., která globálně obchoduje s produkty holdingu CSG a jeho partnerů. „Stejně jako v jiných oborech usilujeme o maximální vertikální integraci, abychom zákazníkům mohli dodávat finální produkty a komplexní systémy vyvinuté a vyrobené přímo u nás. Budeme přitom využívat synergií s firmami CSG, které působí například ve výrobě munice nebo softwarových řešení pro provoz dronů," uvedl Čechal.
PBS bude sledovat kroky AviaNera
Právě motory do letadel vyrábí i skupina PBS, kterou letos Čechal opustil. Podle informací Hospodářských novin do společnosti AviaNera přešli i jiní zaměstnanci PBS. „Začít vyrábět tak sofistikovanou technologii, jako jsou letecké motory, bez předchozí zkušenosti vyžaduje mnoho let, pokud nejde například o licenční výrobu. Situaci budeme nadále monitorovat a v případě důvodného podezření na porušení právních norem jsme připraveni podniknout odpovídající kroky k ochraně našich technologií a know-how," řekl Hospodářským novinám generální ředitel PBS Petr Kádner. PBS Group se loni holding CSG podle HN pokusil neúspěšně koupit.
Společnost CSG loni podle výroční zprávy meziročně ztrojnásobila čistý zisk na více než 526 milionu eur (asi 13 miliard korun). Tržby jí vzrostly více než dvojnásobně na přibližně čtyři miliardy eur (více než 100 miliardy korun). Na tržbách se z 83,6 procenta podílel obranný sektor. Do tržeb čtyř miliard eur CSG počítá výsledek Kinetic Group za prosinec. S výsledky Kinetic Group za celý rok 2024 tržby CSG dosáhly 5,2 miliardy eur (přes 130 miliard korun).