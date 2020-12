Boeing 737 MAX dostal druhou šanci. Aerolinky větří slevy | E15.cz

Zatím největší jednorázovou objednávku po ohlášeném obnovení provozu 737 MAX zadaly aerolinky Ryanair. Zajistily si dodávku 75 letadel v katalogové hodnotě devět miliard dolarů, téměř 200 miliard korun. Je však pravděpodobné, že irský nízkonákladový obr zaplatí mnohem méně.

Slevy z katalogových cen podle hlasů z oboru bývají u podobně velkých objednávek téměř poloviční. A tentokrát by mohla být odměna pro Ryanair za důvěru ještě mnohem vyšší. Aerolinky by podle zdrojů agentury Reuters mohly dostat takřka dvoutřetinovou slevu.

Boeingu se již přihlásil další tradiční zákazník, byť jeho objednávka nedosahuje velikosti té od Ryanairu. Alaska Airlines se zbavují všech deseti airbusů A320 ve své flotile a místo nich kupují třináct boeingů 737 MAX.

Ještě větší ranou pro konkurenčního výrobce letadel Airbus by mohla být ztráta domácího francouzského zákazníka, aerolinek Air France. Jejich šéf Ben Smith na nedávné konferenci Routes Reconnected vyslal do Airbusu vzkaz, že buď výrobce zahájí výrobu prodloužené řady letounů A220, nebo se Air France poohlédne jinde.

Francouzský národní dopravce ještě před propuknutím pandemie objednal šedesát letounů Airbus A220, zároveň si dojednal opci na nákup dalších šedesáti nebo i více strojů. Přesto by nakonec mohl skončit u konkurence.

„Pokud se Airbus rozhodne vyrábět větší verzi A220, tak by to dávalo smysl. Samozřejmě nyní, když Boeing 737 MAX opět létá, se můžeme podívat i na něj,“ řekl Smith. Airbus se přitom u Air France mohl po dlouhou dobu těšit dominantnímu postavení, naposledy měla společnost ve své flotile letadel s jednou uličkou stroj od Boeingu v roce 2007.

Americký producent během nucené odstávky 737 MAX pokračoval celé měsíce ve výrobě, i když nemohl letadla předávat zákazníkům. Celkem se u Boeingu nahromadilo 450 nových strojů. Část aerolinek ovšem objednávky zrušila, ať už kvůli pandemii nebo pošramocené pověsti modelu MAX. Téměř čtvrtina letadel z uvedeného počtu je tak podle zdrojů Bloombergu opět na prodej.

Aerolinky za současné situace budou sice pro nová letadla jen obtížně hledat využití, avšak ty, které si to mohou finančně dovolit, nakoupí za velmi výhodných podmínek. A to platí nejen u Boeingu.

Motivací dopravců nemusí být jen nízká cena. Americké nízkonákladové aerolinky Southwest Airlines jednají o nákupu až třiceti letounů 737 MAX, napsal Bloomberg. Vybíraly by z letounů původně určených pro jiné zákazníky, kteří objednávku stornovali. Nakoupené „skladové“ letouny by se patrně odečetly z dosud platné dřívější objednávky Southwest na 249 letadel.

Obchod by mohl být výhodný pro obě strany – Boeing by rychle získal tak potřebnou hotovost a Southwest by nákupem jako významný provozovatel 737 MAX podpořily důvěru trhu v letoun s pošramocenou pověstí. „Pokud vlastníte letadla MAX a chcete, aby si vaše flotila udržela vysokou hodnotu, tak nechcete, aby byl na sekundárním trhu nadbytek letadel,“ vysvětlil analytik Bloomberg Intelligence George Ferguson.

Trhy zatím Boeingu 737 MAX věří. Akcie americké firmy v reakci na zprávu o objednávce Ryanairu reagovaly růstem téměř o šest procent.