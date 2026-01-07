USA převezmou venezuelskou ropu a prodají ji na trhu, výnosy chce kontrolovat Trump
- Venezuela má Spojeným státům předat desítky milionů barelů sankcionované ropy, kterou USA prodají za tržní cenu.
- Donald Trump tvrdí, že výnosy bude osobně kontrolovat a použije je ve prospěch USA i venezuelského obyvatelstva.
- Dohoda přichází po únosu Madura do USA a v situaci, kdy je venezuelský ropný sektor rozvrácený a investice zůstávají vysoce rizikové.
Venezuela předá 30 až 50 milionů barelů (jeden barel je 159 litrů) sankcionované ropy Spojeným státům, které ji prodají za tržní cenu. V noci na dnešek to na své sociální síti Truth Social oznámil americký prezident Donald Trump s tím, že získané peníze bude kontrolovat on sám, aby zajistil, že z nich bude mít užitek lid Venezuely a USA. Odhaduje se, že Venezuela, která má největší zásoby ropy na světě, v loňském roce těžila asi 900 tisíc barelů této suroviny.
Ropa vysoké kvality
Trump uvedl, že ropa bude vysoké kvality. „Tato ropa se prodá za tržní ceny a peníze budu kontrolovat já jako prezident Spojených států amerických, abych zajistil, že poslouží ku prospěchu lidí Venezuely a Spojených států!“ napsal prezident. Poznamenal, že již požádal amerického ministra energetiky Chrise Wrighta, aby plán okamžitě provedl.
Americký prezident v příspěvku neupřesnil, na základě jaké dohody Venezuela ropu předá. Uvedl, že tak učiní prozatímní úřady. Sdělil také, že tankery přepraví ropu přímo do ropných terminálů v amerických přístavech.
Americké komando se v sobotu zmocnilo venezuelského autoritářského prezidenta Nicoláse Madura, které ho následně uneslo do USA. Prozatímní prezidentkou se stala dosavadní viceprezidentka Delcy Rodríguezová, od které Washington požaduje poslušnost. Trump jí pohrozil dalším vojenským zásahem, pokud s USA nebude spolupracovat.
Trump po Madurově únosu prohlásil, že USA budou Venezuelu dočasně řídit, zemi chtějí pomoci s obnovou energetické infrastruktury. Zdroje z ropného odvětví CNN nicméně sdělily, že američtí ropní magnáti mají řadu obav z investic ve Venezuele. Situace v zemi zůstává velmi nejistá, venezuelský ropný průmysl je v troskách a Caracas v minulosti zabavoval americká ropná aktiva.