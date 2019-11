DPP testuje ochranu tramvají proti kolizím | E15.cz

Téměř sto milionů korun musel zaplatit pražský dopravní podnik za opravy tramvají, které se v posledních dvou letech srazily, ať už mezi sebou, s jinými vozidly nebo s chodci. Vedení největší pražské firmy by tento výdaj rádo snižovalo až o desítky milionů korun ročně.

Podnik proto začal od loňského září testovat antikolizní systémy, které upozorňují řidiče na blížící se nebezpečnou překážku a výhledově by i mohly tramvaj zastavit.

Z dosavadních zkoušek systémů amerického výrobce Protran Technology, německého Intelligence on Wheels a izraelského Mobileye, které DPP provádí bez cestujících, zatím vycházejí vítězně pražské překážky.

„Tramvaje chráněné americkým systémem se vzájemně neviděly. Německý systém zase nerozpoznal překážku. Nejnadějnějších výsledků dosáhl izraelský systém, který pouze na relativně rovném úseku dokázal tramvaj před překážkou zastavit,“ sdělil mluvčí podniku Daniel Šabík. Pokud by se v budoucnu některý systém osvědčil, DPP by zvážil jeho nákup, doplnil.

DPP používá celkem devět set vozů. Vybavení jednoho z nich ochrannou technologií může vyjít až na statisíce korun. Budoucí náklady na vybavení všech tramvají by tak mohly dosáhnout stovek milionů korun. Kromě finanční úspory za opravy tramvají by systémy měly ochránit před srážkou také chodce – loni se s nimi tramvaje dostaly do kolize ve 104 případech, přičemž osm osob přišlo o život.

Dosud nejméně chybující izraelská technologie využívá tři chytré kamery, které sledují a vyhodnocují provoz. Snímají rychlost tramvaje i rychlosti přibližování okolních objektů, například aut. Potíže mohou nastat při jízdě proti přímému slunci. „Izraelský výrobce Mobileye má už k dispozici o dvě generace vyšší ovládací systém, i ten bychom rádi otestovali. Zatím čekáme na reakci této firmy,“ dodal Šabík.

Obdobnou cestou se vydal Dopravní podnik Ostrava, který chystá testy asistenčních systémů pro tramvaje a autobusy. „Pokud se osvědčí, jsme připraveni do této technologie investovat,“ sdělila mluvčí DPO Karolína Rycková.