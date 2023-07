Bevy.city v Praze rozjíždí elektrické dodávky s výměnnou baterií | e15.cz

Proč ztrácet desítky minut dobíjením, když je možné automaticky vyměnit vybitou baterii za nabitou během pár minut, aniž by bylo nutné vystoupit z vozu. Řadu let dobře známý alternativní koncept používání plně elektrických vozů nyní v Praze testuje český logistický startup Bevy.city. S elekterickými dodávkami Nextem Orca rozváží zásilky pro zákazníky typu Rohlik či Zásilkovna. Startup spolupracuje s firmou Battswap, jejíž stanici na výměnu baterií podniky testují v pražských Stodůlkách. Osvědčí-li se byznysmodel v testech, nejen v hlavním městě má vozů s výměnnou baterií brzy přibýt.

Model rychlé výměny baterie namísto zdlouhavého dobíjení vozu není zdaleka nový. K nejznámějším propagátorům technologie patří čínský výrobce osobních elektromobilů NIO, jenž kromě domácího trhu provozuje výměnné stanice také v Německu, v Nizozemsku či v Norsku. Dosud se však tato větev elektromobility v masovém měřítku neprosadila. Dosavadní výsledky testů Bevy.city však mají poukazovat na to, že v případě městské logistiky je výhodnější provoz dodávek s výměnnou baterií než těch, které je třeba dobíjet „tradičním“ způsobem.

Startup v současnosti provozuje necelou stovku plně elektrických aut, z nichž jsou dvě dodávky Nextem-Orca s výměnnou baterií. Flotila rozváží ráno noviny či pečivo, během dne například balíky Zásilkovny, tašky Rohliku či krabičkové diety, večer pak zásoby do benzinek.

„V logistice je klíčová využitelnost vozu. Baterii vyměníme do tří minut. Jeden vůz tak může rozvážet i více zakázek najednou, nikdy se nezasekne dobíjením. To zapadá do našeho byznys modelu, kdy jedno auto najezdí dvacet hodin denně. Tím se sráží nákladovost na zakázku, a tím i cena klientovi,“ říká zakladatel a ředitel Bevy.city Ladislav Janckulík.

Dosavadní téměř dvouměsíční testování po Praze mělo odhalit, že tímto způsobem lze zvýšit denní nájezd vozu až o polovinu na 650 kilometrů a odvézt o více než polovinu více zakázek. Náklad na kilometr nemá přinášet zásadní úsporu – podle Janckulíka se pohybuje mezi dvěma a třemi korunami.

Testy provádí společně se společností Battswap, která má výměnnou stanici v depu Bevy.city v pražských Stodůlkách. Stanice disponuje dvanácti bateriemi, které by měly pokrýt sestavu dvanácti až patnácti aut pro městskou logistiku. Probíhající testy mají odhalit možné technologické nedostatky, které je třeba napravit předtím, než by oba podniky šířeji expandovaly v Česku a zahraničí. Už nyní má mít Battswap poptávku na stovku výměnných stanic, tvrdí technolog firmy Radek Janků.

Elektrické dodávky Bevy.city.Autor: BC

Podle něj se nyní pohybuje hlavně v Německu na osm set vozů Nextem Orca, které lze upravit tak, aby podporovaly výměnu baterií. Náklady na úpravu se mají pohybovat v řádu desítek tisíc korun. Na trh se mají nicméně dostat v blízké době i vozy, které budou takto zařízené přímo z výroby.

„Naším cílem je mít nižší tisíce aut na evropských silnicích koncem příštího roku. Jedno auto dle hrubého odhadu generuje výměnným stanicím obrat ve výši pět až sedm tisíc eur ročně,“ říká Janků. Provozovatel dodávek platí za výměnu baterií dva poplatky. Jeden je fixní za každou jednotlivou výměnu, druhý se odvíjí od množství energie v získané baterii. Například Bevy.city používá baterie s kapacitou 22 kilowatthodin, jenž umožňují dojezd nanejvýš 150 kilometrů. „To znamená dvě až tři výměny baterie denně, pro městskou logistiku to je naprosto dostačující,“ tvrdí Janckulík.

Kromě úspory času při dobíjení uvádí Battswap mezi hlavními výhodami také nižší pořizovací cenu vozů, které disponují menšími bateriemi, nebo možnost dovážet nabité baterie odjinud a tím se vyhnout nutnosti budovat energeticky náročné dobíjecí huby s vícero stojany. Výhodou má být i to, že baterie, které kolují skrze výměnnou stanici, lze dobíjet postupně a ve chvílích, kdy jsou ceny elektřiny nižší.

Majoritním investorem Bevy.city je skupina Nation1. Ta do startupu vložila milion eur. Začátkem příštího roku plánuje Bevy.city další investiční kolo, cílí na výběr 150 milionů korun. „Úspěch, který dodnes Bevy.city zaznamenalo, svědčí o tom, že svůj produkt a službu skvěle zacílilo a že je po něm silná poptávka. Věřím, že s dalším škálováním má potenciál získat velký kus trhu u nás i v zahraničí. Pokud bude potřebovat další prostředky pro růst, určitě ho opět podpoříme,“ říká partner fondu Nation 1 Marek Moravec.

Dodávky vyrazily na silnice teprve loni, vygenerovat měly šestnáct milionů tržeb. „Letošek uzavřeme na úrovni 150 až 170 milionů, příští rok bychom mohli končit na více než třech stovkách milionů,“ říká Janckulík, jehož dodávky začaly nedávno jezdit také v Mnichově.