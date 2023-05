Boeing dodá Ryanairu až tři stovky nových letadel | e15.cz

Irský nízkonákladový letecký dopravce Ryanair zbrojí ve velkém. Po zdlouhavém vyjednávání se svým dvorním dodavatelem Boeingem oznámil, že si od amerického výrobce objednal 150 letadel Boeing 737 MAX 10. Na dalších 150 letadel si zajistil opci. Ryanair uvedl, že podle ceníkových cen by měl kontrakt hodnotu 40 miliard dolarů, téměř 854 miliard korun. Odborníci nicméně upozorňují, že obvyklé slevy v takovém případě přesahují i padesát procent. Jedná se o jeden z největších kontraktů tohoto druhu v posledních letech. S odkazem na oznámení obou firem o tom informovala agentura Reuters.

Největší evropská letecká společnost přitom jednání s Boeingem před rokem a půl zastavila. Podle slov jejího generálního ředitele Michaela O’Learyho tlačila na větší slevu s tím, že se jednání znovu rozeběhla letos v březnu. Svérázný byznysmen dříve také obvinil Boeing z „klamného“ zvýšení cen za nová letadla. Mezi dlouhodobými partnery tehdy podle O’Learyho došlo k „manželské roztržce“.

„Objednávka až 300 strojů 737 MAX od největšího zákazníka Boeingu v Evropě ukazuje, že Ryanair do budoucna očekává masivní poptávku po letecké dopravě. Bezpochyby budou mít letadla v této objednávce speciální cenu, ale stejně to je pro Boeing skvělá zpráva. Letecké společnosti, kterým se již podařilo restartovat ekonomiku a vrátit státní pomoc, se vydávají na nákupy nových strojů,“ říká odborník na letecký průmysl Petr Kováč ze společnosti EY.

Masivní kontrakt Ryanairu s Boeingem zapadá do současného trendu, kdy nízkonákladoví dopravci unifikují své flotily a „sázejí“ na jeden typ letadla, byť to může být riskantní postup, upozorňuje Martin Horáček z portálu Airways.cz. Dopravci, například Smartwings, kteří vsadili na boeingy 737 MAX, museli stroje nuceně uzemnit na zhruba rok a půl, potíže v současnosti mají i všichni uživatelé nejnovější verze úsporných motorů Pratt and Whitney. Unifikace flotil na druhé straně přináší značné úspory.

„Klasické letecké společnosti ořezávají náklady, aby se přiblížily nákladům nízkonákladové konkurence. Zejména v Evropě se tak zbavují menších letadel a na evropských linkách standardizují flotily. V Evropě tak vzniká prostor pro regionální dopravce, kteří by s letadly s kapacitou 40 až 70 pasažérů obsluhovali méně navštěvovaná letiště,“ míní Horáček.

Takto probíhá výroba a finální montáž Boeingu 737 MAX.Autor: Profimedia

Je tedy jasné, že apetit pro nákupy nových letadel budou mít zejména nízkonákladoví hráči a největší klasické letecké společnosti, dodává Horáček. „Z pohledu spotřeby pohonných hmot a emisí na pasažéra jsou nejefektivnější letadla Airbus A321neo a Boeing 737 MAX 10 s kapacitou přes dvě stě cestujících. O něco menší kapacitu pak nabízejí A320neo a 737 MAX 8,“ říká.

Jak Airbus, tak Boeing hlásí vyprodáno na řadu let dopředu. Zákazníci z řad dopravců tak musejí řešit budoucnost svých flotil s pěti- až desetiletým předstihem. Ryanair není zdaleka jediný, kdo nakupuje hromadně. V poslední době oznámily nové objednávky společnosti, jako jsou Delta Air Lines, IAG nebo Lufthansa. Ta v březnu oznámila novou objednávku 22 dálkových letounů od Airbusu za 7,5 miliardy dolarů, zhruba 160 miliard korun.

„O výsledcích mnoha dlouho vyjednávaných kontraktů se jako tradičně dozvíme až na leteckých veletrzích, na jejich základě pak budeme moci hodnotit souboj Boeing s Airbusem. Už nyní ale lze říci, že oba dominantní výrobci mají před sebou modré nebe,“ je přesvědčen Kováč z EY.