Airbus drží nadvládu nad Boeingem, západní duopol spoléhá na obří zakázky v Číně a Indii | e15.cz

Ani jednomu výrobci se loni nepodařilo splnit roční cíle. Airbus cílil na dodání 720 letadel, reálně jich ale zvládnul doručit „jen“ 661. Boeing zaostal za cílem sedmi set dodaných letadel dokonce o 220 kusů. Výrobu v továrnách obou společností sužovaly hlavně narušené dodavatelské řetězce, nedostatek dílů a kvalifikovaných pracovníků.

„Boeing oznámil slabší výsledky, než se očekávalo. Je to především kvůli problémům s výrobou a dodávkami letadel 737 MAX, ale i 787 Dreamliner. Především obnovení výroby MAXů není bez problémů, výrobní linka se potýká s celou řadou přerušení výroby a neočekávanými náklady. Technické problémy se objevily i u typu 787 Dreamliner, a proto byla profitabilita výroby tohoto typu slabší,“ uvádí odborník na letecký průmysl Petr Kováč ze společnosti EY.

Boeingu se sice daří navyšovat prodeje, za loňský rok získal o téměř tři stovky více objednávek komerčních letadel – celkem 808 –, ani to ale na 820 zakázek Airbusu nestačilo. Evropský kolos poráží Boeing hlavně v segmentu menších jednouličkových letadel, kterým dle většinového názoru v odvětví patří budoucnost – na rozdíl od končících obrů typu Airbus A380 nebo Boeing 747.

Že je o letadla na trhu velký zájem, ilustrují nedávno oznámené zakázky pro leteckou společnost Air India. Ta oznámila kontrakt na pořízení 470 letadel, historicky největší komerční objednávku jakékoliv aerolinky. Boeing, pro který jde podle CNN o třetí největší zakázku v historii, dodá do hangárů Air India 220 letadel Airbus 250.

I díky této zakázce se Boeingu daří dál vracet na scénu poté, co utrpěl mimořádně citelnou ztrátu na reputaci, když dvě jeho nejprodávanější letadla 737 MAX postihly nehody s katastrofálními důsledky a následné uzemnění strojů.

Výroba letounů Boeing 737 MAX Autor: Reuters

Na trhu dál přetrvává robustní převis poptávky po letadlech nad kapacitami obou hlavních výrobců. Boeing eviduje nevyřízené objednávky 4500 letadel za 404 miliard dolarů, z nichž 330 miliard připadá na divizi komerčních letadel. Airbus uvádí v položce nevyřízených objednávek dokonce přes sedm tisíc letadel. Vytížení továren mají oba hráči zajištěné na dlouhé roky dopředu.

Oba giganty proto zaměřují pozornost na navýšení výroby, které se ale jeví jako zdaleka největší problém. Boeing téměř zdvojnásobil nedávný cíl počtu měsíčně vyráběných menších strojů na padesát, Airbus hodlá v tomto segmentu zhotovovat dokonce 75 letadel měsíčně. Zvyšovat chce hlavně výrobu klíčového modelu A320neo. Oba výrobci ale čelí masivním narušením dodavatelských řetězců. Omezené je množství motorů, úzká hrdla představují mimo jiné odlitky a výkovky. Obnovení standardní produkce tak zabere několik let.

K největším „brzdám“ zrychlování výroby patří také nedostatek zkušené a kvalifikované pracovní síly. „V Severní Americe to je gigantický problém. Naleznete-li upřímného dodavatele, sdělí vám, že potřebuje pravděpodobně o pětinu více pracovních sil,“ cituje web Barrons Rona Epsteina, analytika společnosti BofA Securities. Před příchodem pandemie pracovalo v letecké výrobě 308 tisíc Američanů, předloni na jaře to bylo o 34 tisíc méně. Pracovníků v továrnách od té doby sice přibývá, ale nedostatečným tempem.

Kvůli opožděným dodávkám objednaných letadel nové generace a nedostatku letadel se dostávají do potíží letecké společnosti. Vrací proto zpět do provozu letadla, která byla během pandemie vyřazena jako neefektivní – například čtyřmotorové Airbusy A380 a A340.

„Kvůli nižším kapacitám a velkému zájmu o cestování výrazně vzrostly ceny letenek. Letecké společnosti se zaměřují především na linky, jejichž provoz generuje největší zisky, a odsouvají obnovení méně ziskových linek. To se projevuje tím, že oproti době před pandemií je nabídka počtu linek stále zúžená a velká část linek se provozuje s nižší frekvencí letů,“ říká Tomáš Hampl vedoucí web Airways.cz. Kromě letadel aerolinky postrádají také potřebné množství pilotů a letového personálu, letiště zase nenachází adekvátní počty personálu pro odbavení cestujících.

„Po konci pandemie se dopravci kvůli úbytku byznys cestujících rovněž více zaměřují na dovolenkové linky do turistických destinací. Tím roste počet linek, které jsou provozovány pouze sezonně,“ dodává Hampl.

Výsledky budoucího soupeření Airbusu a Boeingu se budou odvíjet především od schopnosti obou gigantů obnovovat standardní výrobu, podotýká Kováč. „Významný moment, na který čeká především Boeing, je obnovení dodávek strojů 737 MAX do Číny. Dodávky byly na čtyři roky přerušené. Dodání již vyrobených letadel by minimálně vyprázdnilo sklady Boeingu,“ doává Kováč. Do budoucna tak lze podle něj očekávat, že se Boeing plnohodnotně vrátí do soutěže dvou dominantních výrobců.

Vedle Číny a Indie bude určující také budoucnost byznysu v sankcionovaném a embargovaném Rusku. Tamní aerolinky čelí nedostatku letadel i náhradních dílů. Zda bude trh znovuzpřístupněn, je ale nadále nejasné.