Metro D: Plán, kdy čekat dokončení a co způsobuje odklady | e15.cz

Zahájení stavby pražského metra D, které povede z depa Písnice na náměstí Míru, nabírá zpoždění. Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) řeší spory se sdružením firem Porr, Vinci a Marti, které vyřadil z tendru na stavbu druhého úseku metra kvůli příliš nízké cenové nabídce. Začátek stavby to posune z letošního podzimu minimálně na jaro 2024. Není to poprvé, co se dokončení metra D oddálilo a pro Prahu to začíná být problém. Projekt se vlivem odkladů za poslední roky výrazně prodražil a pokud bude situace pokračovat, náklady mohou vzhledem k vysoké inflaci opět vzrůst.

Jen za posledních deset let se podstatně zvýšila odhadovaná částka na vybudování nové linky metra. V roce 2014 tehdejší primátor Tomáš Hudeček (TOP 09) mluvil o 60 miliardách korun, v březnu 2019 vedení hlavního města odhadlo, že stavba linky D z Písnice na náměstí Míru vyjde na 72 miliard korun. Nyní se hovoří o částce zhruba sto miliard korun. První již budovaný úsek Pankrác – Nové Dvory má stát 24,6 miliardy korun, u druhého z Olbrachtovy na Nové Dvory uspělo sdružení vedené firmou Subterra s nabídnutou cenou 29,8 miliardy korun.

Na jaře by nicméně cenová nabídka Subterry měla ještě stále platit. „Naše nabídka podaná v prosinci loňského roku platí déle, než by byl případný časový posun do jara příštího roku,“ potvrdil tiskový mluvčí Subterry Vladislav Beneš pro e15. Pokud by se však začátek stavby měl opět posunout, je pravděpodobné, že se cena zvýší, jak už se to stalo v minulosti u prvního úseku.

DPP řeší spor s vyřazenými firmami z tendru na druhý úsek

Financování projektu se ale může zkomplikovat i kvůli sporu, který DPP vede se sdružením firem Porr, Vinci a Marti. Dopravní podnik totiž sdružení vyřadil z tendru pro dostavbu úseku z Olbrachtovy na Nové Dvory i přesto, že učinilo nejnižší nabídku za 27,5 miliardy. Výhercem tendru se stala společnost Subterra s vyšší nabídkou. Důvodem bylo nedostatečné odůvodnění některých příliš nízkých cen položek v nabídce, které se neslučovaly s tržním standardem.

Stanice metra D Plánovaný úsek o délce 10,6 km zahrnuje deset stanic: Náměstí Míru (přestup na linku A)

Náměstí Bratří Synků

Pankrác (přestup na linku C)

Olbrachtova

Nádraží Krč

Nemocnice Krč

Nové Dvory

Libuš

Písnice

Depo Písnice

Sdružení podalo proti svému vyloučení námitky DPP a zaslalo stížnost Evropské investiční bance (EIB), u které má podnik předjednán úvěr. Dopravnímu podniku tento týden končí patnáctidenní lhůta k tomu, aby se s námitkami firem vypořádal. Česká televize informovala, že by EIB mohla mít problém a zastavila financování projektu. Podle DPP se však jedná o lživé informace.











48 fotografií



„Ani hlavní město Praha, které s EIB o financování jedná, nemá žádnou informaci o jeho zastavení. V tuto chvíli ostatně tyto finanční prostředky čerpány ani nejsou, protože se tato etapa zatím nestaví. Navíc Praha zatím nemá s EIB uzavřenou smlouvu o čerpání financí, tudíž ani nemohlo být zastaveno,“ uvedlo tiskové oddělení DPP. Stejnou informaci poskytla pro e15 i Evropská investiční banka.

Neustálé odkládání v průběhu let

Začátek stavby v pořadí čtvrté linky metra se v minulosti odkládal z různých důvodů. Přitom metro D je zasazeno v plánech hlavního města už od devadesátých let. Například v roce 2011 tehdejší primátor Bohuslav Svoboda oznámil, že město nemá na výstavbu metra D peníze. Už v roce 2012 samotné přípravy projektu stály 465 milionů korun. Pražští radní stavbu metra D schválili v roce 2013, hotovo přitom mělo být v roce 2022. V roce 2015 už se předpokládalo, že se do tohoto roku dokončí pouze první úsek.

Další odklad se uskutečnil v roce 2016, kdy náměstek Petr Dolínek oznámil, že magistrát v červenci na 18 měsíců přerušil stavební řízení, a to především kvůli váznoucím výkupům pozemků, což byl jeden z hlavních problémů, který provázel celé plánování trasy. O rok později oznámil, že první etapa stavby metra D by mohla začít v roce 2019 a být dokončena do roku 2023.

Kvůli komplikacím při výkupu pozemků se město dokonce v roce 2018 mělo v plánu spojit s developerem Penta, který měl s výkupem pomoci. To by znamenalo, že by se jednalo částečně o soukromý projekt. S tím nesouhlasila část vládní koalice na magistrátu a z plánu nakonec sešlo. V roce 2019 náklady na přípravu už činily zhruba miliardu korun, aniž by se začalo stavět.

Změnu územního plánu, v níž byla trasa D kompletně zanesena, schválili zastupitelé hlavního města v dubnu 2020, to už tři čtvrtě roku v trase budoucího metra pokračoval geologický průzkum za zhruba 1,6 miliardy korun. Primátorem byl v té době Zdeněk Hřib.

Problémy s prvním tendrem

V roce 2020 DPP vypsal veřejnou zakázku na první část linky, která by měla trvat zhruba 7,5 roku. Celý proces se opět pozdržel, tentokrát kvůli světové pandemii koronaviru. Už i první tendr na část linky vedoucí mezi Pankrácí a Olbrachtovou provázely různé komplikace. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže například zakázal DPP předběžným opatřením uzavřít smlouvu s vítězem veřejné zakázky na vybudování prvního úseku metra D. Začátek prací se tak opět posunul na jaro 2021.

Fáze 0 – Doplňkový geologický průzkum Pankrác–Olbrachtova I.D1 Pankrác D – Nové Dvory I.D2 Nové Dvory – Depo Písnice I.D3 Pankrác D – Náměstí Míru

Nicméně teprve v červnu 2021 ÚOHS potvrdil, že tendr byl v pořádku, a DPP tak mohl uzavřít smlouvu s vítěznou firmou, která měla postavit první úsek. Mezitím však cena, již nabídlo vítězné mezinárodní sdružení pěti společností Subterra, Hochtief CZ, Strabag, Hochtief Infrastructure a Ed. Züblin vzrostla o tři miliardy korun. Stavba prvního úseku byla nakonec zahájena až 21. dubna 2022.

Problémy s druhým tendrem

I tendr na druhou část metra provázejí problémy a zdržení. Letos DPP čelil žalobě proti stavebnímu povolení, kterou podali odpůrci stavby ze sdružení Pankrácká společnost. Poté Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil zadávací řízení na druhou část trasy kvůli stížnosti Metrostavu, což se nakonec vyřešilo díky předsedovi úřadu Petru Mlsnovi, který rozhodnutí zrušil. DPP podle Metrostavu diskriminoval účastníky soutěže, protože požadoval předložení alespoň dvou významných dodávek výtahů na dopravní stavbě o dopravní výšce nejméně 28 metrů, u každé dodávky ve finančním objemu ve výši minimálně pět milionů korun bez DPH.

Ačkoliv se tento spor vyřešil, stále nebyla uzavřena smlouva s vítěznou firmou Subterra, jelikož své námitky vzneslo sdružení firem Porr, Vinci a Marti, které se, pokud DPP námitkám nevyhoví, obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Podle nynějších plánů se první cestující mají svézt „déčkem“ v roce 2029. Na lince bude jezdit automatické metro nové generace bez strojvedoucího. Moderní lehké vlakové soupravy budou na rozdíl od současných, kde soupravy tvoří pět navzájem oddělených vozů, podélně průchozí (podobný typ metra, ovšem se strojvedoucím, nedávno dodala plzeňská škodovka třeba do Varšavy). Na nástupištích budou bezpečnostní stěny s posuvnými dveřmi mezi nástupištěm a kolejemi, což je v pražské podzemní dráze další novinka.