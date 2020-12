Češi dokončili v Norsku svou svou zatím nejrozsáhlejší stavbu | E15.cz

První český most ve Skandinávii a nejdelší český tunel v Norsku, ražba pod jezery, zkratka na Lososí stezce, letecká mise během jarního lockdownu a také překvapivý poklad, který vydala sama země. Tak by se dalo stručně shrnout dobrodružství, které prožili stavbaři na jedné z posledních, svým rozsahem dosud největší zakázce v Norsku. Těsně před Vánoci uvedli do provozu v centrální části země dva tunely a most přes Åstfjord na důležité „lososí“ silnici.