CzechToll začala vyrábět palubní jednotky pro mýto, výměny plánuje na podzim | E15.cz

Silniční dopravci budou muset v říjnu a listopadu vyměnit své palubní jednotky pro mýtný systém. Společnost CzechToll už začala s jejich výrobou, 450 tisíc jednotek by mělo být hotovo do září. Budoucí provozovatel mýtného systému to oznámil na tiskové konferenci. Nový mýtný systém se satelitní technologií by měl být na dálnicích spuštěn 1. prosince, na silnicích první třídy od ledna 2020.