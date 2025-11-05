Dálniční známky v Česku zdraží
Řidiče v Česku čeká od ledna 2026 další nárůst cen dálničních známek. Ministerstvo dopravy oznámilo, že hlavní roční kupón podraží o 130 korun, a to kvůli inflaci i rozšiřující se dálniční síti. Změna se dotkne i krátkodobých známek, byť v menším rozsahu. Zvýhodněné sazby však zůstávají zachovány pro ekologičtější typy vozidel.
Celoroční dálniční známka v Česku od ledna 2026 zdraží o 130 korun na 2570 korun, zvýší se také ceny dálničních známek na kratší dobu. Sazba se změní kvůli zvýšení spotřebitelských cen a prodloužení dálniční sítě. ČTK to dnes oznámilo ministerstvo dopravy. Nižší platby zůstanou pro auta na plyn a s kombinací elektrického a spalovacího motoru, bez poplatku zůstanou plně elektrická vozidla a auta na vodík.
Měsíční platba se pro auta se spalovacím motorem zvýší o 20 korun na 480 korun, desetidenní známka zdraží o deset korun na 300 korun a jednodenní o dvacetikorunu na 230 korun. Auta na stlačený a zkapalněný zemní plyn a biometan budou mít celoroční známku za 1280 korun a sazby na kratší dobu jsou poloviční ve srovnání s cenami za auta s klasickým pohonem.
Majitelé plug-in hybridů, tedy dobíjitelných vozů s elektrickým i spalovacím motorem, mají cenu zhruba čtvrtinovou. Za roční známku zaplatí o 30 korun více, tedy 640 korun. Měsíční se zdraží o desetikorunu na 120 korun. Za desetidenní a jednodenní známku majitelé plug-in hybridů zaplatí stejnou částku jako letos, tedy 70 a 50 korun.
Ministerstvo očekává o miliardu vyšší výnos za rok 2026, tedy zhruba devět miliard korun. Cena dálniční známky se od začátku tohoto roku upravuje podle dvou zákonem daných kritérií.
Procento z inflace a prodloužení dálnic
„Od 1. ledna 2025 se cena dálniční známky určuje na základě růstu spotřebitelských cen (inflace) k červnu předchozího roku v kombinaci s meziročním nárůstem délky dálniční sítě k témuž datu. Obě hodnoty se sečtou a výsledné procento se aplikuje na cenu roční známky z předchozího roku. Výsledná částka se zaokrouhluje na celé desetikoruny dolů. Od ceny roční dálniční známky se pak odvozuje cena známek měsíčních, desetidenních i jednodenních," uvedlo ministerstvo.
Zdarma jezdí po českých dálnicích auta přepravující osoby se zdravotním postižením ZTP nebo ZTP/P, pokud je auto provozováno postiženým nebo jeho blízkým. Dále mohou jezdit bez známky vozidla přepravující nezaopatřené děti se zhoubným nádorem nebo hemoblastózou.
Dálniční poplatky v Česku byly zavedeny od ledna 1995, nalepovací kupony nahradily od roku 2021 elektronické dálniční známky. Auta nad 3,5 tuny platí na dálnicích i některých silnicích první třídy mýtné podle ujetých kilometrů. Peníze vybrané za dálniční známky jsou využívané na výstavbu a údržbu dálnic.