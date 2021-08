Kiwi.com má další problém, KLM jej žádá o konec přeprodeje letenek | E15.cz

Po žalobě americké letecké společnost Southwest Airlines a vyostření sporu s Ryanairem se na Kiwi.com valí další nepříjemnost. Nizozemské aerolinky KLM do české společnosti poslaly dopis, ve kterém žádají, aby Kiwi.com přestalo prodávat jejich letenky. Spolupráci s Kiwi.com už před několika měsíci přerušily i ruské aerolinky Aeroflot. Společnost Kiwi.com se ke kritice odmítla vyjádřit.

„Ohrožují pověst vysoké kvality našich služeb,“ řekla deníku E15 mluvčí KLM Marjan Rozemeijerová k důvodům žádosti. „Poslali jsme do Kiwi.com dopis, ve kterém je žádáme, aby respektovali naše přání a požadavek, že nechceme, aby prodávali klientům naše letenky,“ řekla pro deník E15 mluvčí nizozemské společnosti. Aerolinkám se nelíbí postup při refundacích a prodej letenek na navazující lety.

„Kiwi.com nemá oprávnění ze strany KLM prodávat naše letenky, ale prostřednictvím agentur je nakupují a následně prodávají navazující spoje. Často se pak stává, že cestující nevědí, jakou letenku si zakoupili,“ vysvětluje Rozemeijerová. V důsledku toho se může stát, že zavazadla dorazí na jiné letiště než samotní cestující, říká mluvčí nizozemské společnosti.

Druhým důvodem jsou refundace, ke kterým v posledním roce kvůli pandemii docházelo ve velkém počtu. Podle Rozemeijerové není výjimkou, že se vrácená částka zasekla na účtě Kiwi.com a zákazník tak musel čekat, nebo se dokonce vůbec nedočkal navrácení plné částky. „Pro naši reputaci je to problém,“ uvedla mluvčí aerolinky. Společnost Kiwi.com se ke kritice odmítla vyjádřit.

Negativní zkušenost popsala pro deník E15 také obchodní ředitelka ruského Aeroflotu Zuzana Přibylová. „Zůstávaly nám hromady cestujících Rusů v Dubaji, protože jim Kiwi.com prodalo za mírně nižší cenu letenky. Ale ve chvíli, kdy chtěli letět, tak jsme je nepřijímali, protože neměli letenku Dubaj–Moskva, ale Dubaj–Moskva–Stockholm – a na toto směrování musejí mít v pase vízum do EU, což neměli,“ uvedla. Proto letos na jaře ruský dopravce ukončil s Kiwi.com spolupráci.

„Místo toho, abychom obrazně řečeno prodali sto lidem letenky za tisíc eur Dubaj–Moskva, tak Kiwi je prodává za 900 eur, čímž způsobí, že přijdeme stokrát o sto eur a k tomu nám ještě prodanými letenkami zablokuje místa do Stockholmu,“ vysvětluje obchodní ředitelka ruské společnosti. „Zablokované letenky už nemůžeme prodat. Takže nás Kiwi poškodilo dvakrát a poškodilo i cestující,“ míní.

Neznamená to ovšem, že by česká společnost nadále neprodávala letenky Aeroflotu. Ukončení spolupráce Kiwi.com obchází podle Přibylové tak, že využívá vždy jiné platební karty, které ruský dopravce postupně blokuje. „Nemáme důvěru v to, že správně informují cestující. Prodávají jim něco jiného, než zákazníci chtějí, a poškozují tím nás i cestující,“ říká Přibylová.

Pro Kiwi.com je to v posledních týdnech několikátá nepříjemná zpráva. Přede dvěma týdny se americké aerolinky Southwest Airlines rozhodly žalovat českou společnost kvůli tomu, že prodává letenky amerického dopravce bez jeho povolení.

Minulý týden zase Ryanair vydal prohlášení, ve kterém deklaroval záměr nevpouštět na palubu letadel cestující s palubními lístky, které si zakoupili prostřednictvím Kiwi.com.