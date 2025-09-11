Deset tipů, jak ulovit nejlevnější letenky aneb Havaj a polární záře za pár korun
Náklady na leteckou dopravu lze stlačit až na absurdní minimum – stačí vědět jak. Protože sezona (pod)zimních letů z Česka za teplem brzy začne, připomínáme deset užitečných tipů, jak ušetřit.
Tip 1: Umělá inteligence poradí
Vyhledávačům letenek přibyla silná konkurence v podobě umělé inteligence. Jak ji využít k nalezení výhodných letenek? Správným zadáním úkolu. Příkazy mohou znít například takto:
- Najdi nejlevnější způsob, jak se letecky dopravit z města A do města B v potřebném termínu. Zahrň do vyhledávání letiště v blízkém okolí i lety s přestupem.
- Které nízkonákladové lety mě mohou dostat do dané destinace, ale většina vyhledávačů je nezobrazuje?
- Najdi mi pět měst, kde mohu díky stopoveru (delší přestup…) snížit celkovou cenu alespoň o třetinu.
- Zkus najít chybné cenovky v nabídkách aerolinek, případně významné slevy z daného letiště v příštích týdnech.
- Porovnej dosavadní výsledky s tím, co lze nalézt na Google Flights, Skyscanner nebo na webech aerolinek. Kde nakoupím nejlevněji?
Manhattan. |
Tip 2: Pohlídat si Condor a Etihad
„Letošní rok je pro cestovatele výjimečný zvlášť u letů do exotiky, protože do Prahy začaly nově létat dvě velké aerolinky, které doslova rozpoutaly cenovou válku. Ve směru na západ jde o Condor a na východ o Etihad. Oproti minulým létům je cena nižší o dvacet až čtyřicet procent. Dokonce se často stává, že nejnižší ceny letenek v regionu bývají často právě z Prahy,“ upozorňuje Miroslav Polach, jenž provozuje cestovatelské portály Zaleťsi a Airbakers.
Díky této cenové válce se mohou zájemci relativně levně vydat zejména do USA včetně Havaje, do Francouzské Polynésie, do Jihoafrické republiky, na Maledivy, Seychely a do zemí jihovýchodní Asie.
Tip 3: Nakupovat s předstihem…
… se vyplatí. U krátkých letů lze tímto způsobem nejvíce ušetřit, rezervuje-li je zájemce zhruba dva měsíce (ale klidně i víc) před odletem. U dlouhých mezinárodních tras je lepší plánovat čtyři až šest měsíců dopředu.
Tip 4: Flexibilní den odletu
Cena letenky závisí hlavně na dni, kdy chcete letět. Nejvyšší tarify bývají o víkendech a během svátků, kdy je poptávka největší, zatímco během běžných pracovních dní se dají najít levnější lety.
„Rozšířený názor, že nejvýhodnější nabídky padají v úterý nebo ve středu ráno, ale data nepotvrzují – rozhodující je hlavně flexibilita cestujících a pečlivý výběr dne odletu,“ zdůrazňuje Michal Šindelář, viceprezident českého vyhledávače letenek Kiwi, ve kterém působí od roku 2014.
Tip 5: Využít levnější last minute
„Každoročně nejlevnějším způsobem, jak se v zimním období podívat k moři, je last minute zájezd do destinací, kam létají charterové lety největších českých cestovek,“ uvádí Polach. Aktuálně jde například o Omán, Vietnam, Dominikánskou republiku, Thajsko, Zanzibar nebo Maledivy.
„Výhodné last minute nabídky se ale objevují hlavně v termínech, kdy nejsou žádné prázdniny nebo státní svátky. Nejdražší termín je nejen o Vánocích, ale také během podzimních prázdnin. Vhodné nejsou ani jarní prázdniny nebo týden od sedmnáctého listopadu. Naopak nejvýhodnější nabídky jsou dlouhodobě na začátku prosince, kdy je občas možné koupit den před odletem luxusní zájezd i za polovinu běžné ceny,“ dodává Polach.
Kdo chce naopak letět v období prázdnin, měl by si dovolenou objednat s co největším předstihem, nebo si samostatně koupit letenky a ubytování zařídit po vlastní ose.
Tip 6: Hlídat nabídky automaticky
Není nic snadnějšího než si nastavit automatické hlídače, „agenty“, na webech a aplikacích věnujících se letenkám. Zájemce si může nechat zdarma posílat upozornění na letenky do konkrétní destinace, případně do širšího regionu. Nabídku aerolinek pak není nutné kontrolovat „ručně“. Ať už letíte na Madeiru nebo jinam.
Tip 7: Nespekulovat
„Mezi nejrozšířenější mýty o letenkách patří přesvědčení, že anonymní režim nebo blokování cookies sníží cenu, že je lepší zavazadla přidávat až na konci nákupu letenky nebo že lze nejlevnější letenku pořídit přímo u aerolinky. Skutečnost je jiná. Individuálně upravovat cenu pro každého návštěvníka by aerolinkám odmazalo zisk, a navíc je to nelegální,“ tvrdí Šindelář.
Dodává, že ceny se mění hlavně podle obsazenosti letadla, sezony nebo cen paliva a mohou kolísat i z hodiny na hodinu – ani načasování dokoupení zavazadla tak cenu zásadně neovlivní.
Tip 8: Vychytat Maledivy za „hubičku“
Cestovní kancelář Čedok každoročně přichází s novou exotickou destinací, letos jsou to Maledivy, kam začíná létat od konce října.
„Tento pokus Čedok udělal už před několika lety, kdy první termíny prodával den před odletem téměř za třetinu běžné ceny a po několika týdnech zájezdy zrušil. Sledujte tuto nabídku a je možné, že se vám na poslední chvíli podaří ulovit nejluxusnější dovolenou v životě za cenu lepšího hotelu v Turecku,“ říká Polach.
Největší šanci na odlovení tohoto letu by se mohla naskytnout v prvních dvou listopadových týdnech a později v období adventu.
Tip 9: Nakupovat kreativně
Cenových válek aerolinek lze využít i jinak než pouhým nákupem letenky do vysněné destinace. Ty lze použít jako přestupní bod pro další cesty po regionu. Například cena letenek do Soulu je často poloviční než do Japonska, o které je naopak mimořádný zájem.
Místní „přískok“ ze Soulu do Japonska pak už stojí jen „pár korun“. Cestovatel ušetří, a ještě navštíví více destinací během jediné výpravy. Podobně funguje Bangkok jako vstupní brána do jihovýchodní Asie.
Tip na závěr
A kam se letos vydat? Letošní rok je částečně specifický, protože je rokem mimořádně silné sluneční aktivity. Letošní zima je proto ideální na pozorování polární záře. Nabízí se tak výpravy do Tromsø, Laponska či na Island. V kombinaci s pozorováním velryb a kosatek, které zde loví hejna sleďů, případně s výletem psím spřežením, lze jen těžko udělat chybu.