Čínské elektromobily míří do Česka. Uspět nebude lehké, míní experti | E15.cz

Čínské automobilky se pokoušejí výrazněji prosadit na evropských trzích dlouhodobě. Dongfeng, která zaměstnává kolem 176 tisíc lidí, v současné době působí například v Německu nebo ve Španělsku a o svém záměru expandovat do České republiky informovala už v červnu. Spojení s Bidli je však poměrně překvapivé, neboť tato tuzemská firma až dosud podnikala převážně v oblasti realit, hypotečního poradenství či dodávání energií.

Experti na automobilový průmysl se shodují, že ačkoliv se jedná o velmi zajímavou nabídku, prosadit se na českém trhu s čínskými elektromobily bude pro Bidli obrovskou výzvou, a očekávají, že dopady na daný sektor budou z krátkodobého hlediska jen minimální.

„Kdyby s takovým nápadem přišla Alza nebo velký dealer typu Auto Jarov, tak by to určitě mělo větší potenciál. Netuším, co Bidli ví o automobilovém trhu a kde na to plánuje vzít zdroje,“ namítá Petr Knap z poradenské společnosti EY.

„Průnik čínských výrobců na vysoce regulované a náročné trhy Evropské unie se stává realitou a v dlouhodobém horizontu zde pravděpodobně naleznou své místo. Zatím se však stále jedná o okrajové aktivity a nedomnívám se, že by se v krátké době mohlo jednat o ohrožení pozic evropských výrobců automobilů,“ souhlasí Michal Razim z PwC.

Číňané jsou podle odborníků nyní v podobné pozici jako jihokorejské automobilky v osmdesátých nebo devadesátých letech minulého století. Na získání výraznějšího podílu na trhu budou muset velmi dlouho a tvrdě pracovat.

„Odhaduji, že to potrvá nejméně rok, než bude Bidli schopna prodávat třeba nižší stovky vozidel, a to ještě za předpokladu, že se jí podaří nalézt silného obchodního partnera, jenž bude schopen zainvestovat do zásob a věrohodně zajistit, že to tady bude fungovat,“ uvádí Knap.

Rozhodující pro úspěch projektu určitě bude také cena nabízených vozů. Elektromobily jsou momentálně stále pro většinu tuzemských zákazníků příliš drahé. A právě čínské automobilky jsou známé tím, že dokážou své produkty vyrábět levně.

„Pokud by se povedlo cenu stlačit pod 300 tisíc korun za elektromobil čili ty vozy by byly ještě dostupnější než například Dacia, šance na úspěch může být slušná,“ míní Knap. „Náklady na klíčový komponent – baterii – jsou ovšem všude na světě podobné a Dongfeng se soustředí spíše na střední segment trhu, takže konkurenci založenou na výrazně nižších cenách nevidím jako příliš reálnou,“ oponuje Razim.

Velkou neznámou rovněž bude, jak se Bidli a Dongfeng vypořádají se současnými problémy mezinárodního exportu, který se letos potýká s řadou obtíží, ať už je to globální nedostatek přepravních kontejnerů či dopravní omezení zaviněná koronakrizí a živelními pohromami.

Razim v tom nicméně zásadní překážku nevidí. „Většina vozidel se dá vyrobit a dopravit do Česka předem. Dle vyjádření dovozce je většina typů vozidel v Česku skladem, takže se nedomnívám, že by aktuální logistické potíže měly narušit jejich plány,“ tvrdí odborník.