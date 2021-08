Elektromobilem na výlet? Kam až řidiči e-vozů v Česku dojedou | E15.cz

Z rozhodnutí politiků i samotných automobilek má elektromobilů na silnicích výrazně přibýt. A to i na českých cestách. Kdo na ně vyjede s vozem na elektrický pohon už nyní, musí počítat s některými komplikacemi. Jedním z hlavních argumentů proti používání těchto automobilů je relativně krátký dojezd. Tím spíše, když v Česku rozvoj soustavy nabíjecích stanic zaostává za západní Evropou. Kdo by se chtěl elektromobilem v tuzemsku vydat na delší cestu, například na výlet, měl by ideálně počítat s trasou zvládnutelnou bez nutnosti dobíjet. Kam až se lze takto z centra Prahy a zpět vydat? Podívejte se na infografiku mapující možnosti nejprodávanějších elektroaut.

Na výlety z metropole na Moravu a zpátky bez nutnosti dobíjet by měli majitelé elektrovozů v současnosti zapomenout. Vyplývá to z kapacity jejich baterií. Důležité je připomenout, že maximální dojezd se v rámci jednoho modelu dané značky může značně lišit.

Mapa s vytipovanými výletními místy, kam lze z Prahy na otočku dojet, ovšem pro jistotu zobrazuje možnosti aut s nejmenšími akumulátory v nabídce. Počítá navíc se skutečnou silniční vzdáleností, nikoliv vzdušnou čarou.

Nechává zhruba desetiprocentní rezervu, aby řidič nemusel jet takzvaně na krev. Na mapě jsou pro zjednodušení jako výletní místa zanesena ta, kde lze podle dat Klubu českých turistů zakoupit turistickou známku.

„Cestování elektromobilem může být zábavné a příjemné v souvislosti s jeho jízdními vlastnostmi, nemusí už ale být komfortní v situaci, kdy je cestující limitovaný časem. Aby si vlastníci elektromobilů užili opravdu pohodlnou cestu, je nutná spolehlivá nabíjecí síť. Ta však v tuzemsku stále ještě vzniká. Když v Česku narazí na rychlonabíječku Ionity, která tady zatím jako jediná nabízí rychlé nabití přibližně do půl hodiny, mají obrovské štěstí,“ popsala současné výzvy ohledně cestování autem na elektřinu redaktorka E15 Anna Křížková v reportáži z výjezdu do Ostravy.

Autorka měla k dispozici vůz Škoda Enyaq. „Cesta z Prahy do Ostravy zabrala celkem něco málo přes pět hodin. Navigace ale ukazuje, že za normálních okolností by to mělo trvat necelé čtyři hodiny. Důvodem takového zdržení jsou z velké části zastávky na nabíjení. Pokud by chtěl řidič elektromobilu dojet z Prahy do Ostravy na jedno nabití, rozhodně si nebude moci dovolit rychlejší jízdu. Po dálnici by pak neměl jet v průměru rychleji než 120 kilometrů za hodinu,“ uvedla Křížková, která v minulosti absolvovala podobným způsobem i trasu do Chorvatska.

Česko nicméně patří se svým množstvím dobíjecích stanic pro elektromobily do průměru EU. Tuzemských 1125 dobíjecích míst ovšem tvoří pouze 0,5 procenta z jejich celkového počtu v unii. Vyplývá to z interaktivní mapy Evropské asociace výrobců automobilů (ACEA).

Rychlejšímu budování infrastruktury pro elektromobily v tuzemsku brání nízký zájem lidí a zejména firem o elektrická vozidla. V Česku je aktuálně registrováno kolem 10 tisíc aut na elektrický pohon. V Evropské unii zaujímá Česko počtem dobíjecích stanic 14. místo.

Jeho nízký podíl na celkové hustotě dobíjecích míst v EU je způsobený především velkým zastoupením stanic ve třech státech. Sedm z deseti dobíjecích stanic je totiž rozmístěno v Nizozemsku, Francii a Německu. Ty přitom pokrývají méně než čtvrtinu území sedmadvacítky.

Podle zprávy ACEA se počet elektromobilů prodaných v EU za poslední tři roky zvýšil o 110 procent, počet nabíjecích stanic však vzrostl pouze o necelých 60 procent, tedy na celkových 225 tisíc. Stát uvádí elektromobilitu jako hlavní cíl při ekologizaci dopravy. Do roku 2030 chce počet těchto aut zvýšit na statisíce.

Kam z geometrického středu Prahy dojedou jednotlivé elektromobily na jedno nabití včetně zpáteční cesty:

Po roce 2035 se už nebudou moci v Evropské unii prodávat nová auta se spalovacími motory. Souvisí to s cílem dosažení takzvané klimatické neutrality do poloviny století. Komise počítá s průměrnou životností automobilu 15 let, takže v roce 2050 by podle jejích představ neměla v Evropě jezdit prakticky žádná auta s klasickým spalovacím motorem.

Omezení se ale mají týkat už roku 2030, dokdy by se měly emise z automobilů omezit o 55 procent proti dnešním hodnotám. Komise původně usilovala až o 60 procent, po tlaku některých států včetně České republiky však svůj cíl mírně snížila. Dosavadní plán počítal se snížením o 37,5 procenta.

