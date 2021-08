Výrobce e-aut Rivian požádal o vstup na akciovou burzu, chce víc než činí hodnota General Motors | E15.cz

Výrobce elektrických aut Rivian, kterého podporuje internetový prodejce Amazon.com, předložil americkému regulačnímu úřadu žádost o primární nabídku akcií. Na burzu by firma ráda vstoupila koncem roku. Podle informovaných zdrojů, na které se odvolává agentura Reuters, by nabídka mohla ohodnotit firmu na 70 až 80 miliard dolarů (1,5 až 1,7 bilionu korun). To je více, než kolik činí tržní kapitalizace americké automobilky General Motors.