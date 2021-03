Pražský dopravní podnik chystá společnou firmu s Vítkovou CPI | E15.cz

Představenstvo a dozorčí rada DPP by o záměru mohly rozhodnout do konce června, řekl deníku E15 generální ředitel DPP Petr Witowski. DPP by do podniku vložil pozemky a investoval do základního kapitálu.

Největší městská firma chtěla původně založit společný podnik pouze se společností Nové Holešovice Development náležící Karlín Group, o čemž předloni exkluzivně informoval deník E15. Společnost CPI, kterou ovládá miliardář Radovan Vítek, tehdy postup ostře napadala. Vadilo jí hlavně, že DPP nevypsal veřejnou soutěž na soukromého partnera. Proto podala podnět k prošetření Nejvyššímu státnímu zastupitelství i Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Policie ani úřad pochybení neodhalili, ale ze záměru sešlo. Důvodem mohl být také ekonomický rozbor, na který upozornila Česká televize. Společný podnik měl být podle materiálu nevýhodný pro DPP .

Teď se nicméně rýsuje vstup CPI do nového společného podniku. „Vždy rádi zvážíme každou zajímavou investiční příležitost. Potenciální obchody či probíhající jednání však zpravidla nekomentujeme,“ uvedl mluvčí CPI Jakub Velen. Jednání s CPI potvrdila bez podrobností mluvčí Karlín Group Hana Samuelová.

Zapojení CPI do společného podniku navzdory předchozím střetům Witowski vysvětluje změnou majetkových poměrů v lokalitě. Koncem roku 2019 totiž CPI za téměř tři čtvrtě miliardy koupila hektarový pozemek u stanice metra Nádraží Holešovice.

„CPI se stalo významným hráčem nejen v území Bubny-Zátory, ale koupilo i autobusové nádraží, které bezprostředně přiléhá k severnímu vestibulu. CPI projevilo zájem, takže bylo správné vzít je do hry,“ dodal Witowski.

Dopravní podnik by do společného podniku vložil pozemky, které právě oceňuje, a část základního kapitálu. „O výši podílu jednáme, soukromníci nicméně budou mít většinu. DPP tak neponese náklady v řádu stovek milionů například za stavby, územní studie nebo architekty. Nezaznamenal jsem pochybnosti radních,“ řekl Witowski.

Základní obchodní podmínky by se neměly výrazně lišit od těch, se kterými DPP počítal pro původní společný podnik bez CPI. „Výměnou“ za vložení pozemků by tak měl ušetřit náklady za revitalizaci stanice, které by uhradili developeři, a získat nové finanční zdroje – například z pronájmu kanceláří nebo obytných prostor, jež může společný podnik stavět.

„Probíhají společná jednání. CPI je od loňska novým majitelem pozemků v oblasti. Stanice a její okolí patří mezi nejzanedbanější. Podporuji její proměnu a rozvoj okolí, aby se zlepšily podmínky pro cestující,“ uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha Sobě).

Podmínky plánovaného společného podniku od začátku kritizuje část opozice pražského magistrátu, například Spojené síly pro Prahu. „O zásadní změně plánu DPP nemáme z koaličních jednání informace, což mě překvapuje, protože město musí takový postup schválit,“ uvedla radní Hana Marvanová (za STAN). Spojeným silám vadí především nakládání s pozemky DPP. „To je zásadní problém. Světové metropole obvykle pozemky vlastní, hlídají si tak vliv na území a developerům na nich dovolí stavět,“ řekla Marvanová.