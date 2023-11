Dotace na nákup elektromobilů firmy rychle a bezezbytku vyčerpají | e15.cz

Marian Piecha (40) Vystudoval obor Pozemní stavby na Fakultě stavební VÚT Brno. Doktorské studium absolvoval na ČVUT Fakultě stavební.

Na University of New York in Prague pak získal titul Masters of Law.

Od roku 2005 do roku 2006 působil jako referent na ministerstvu práce a sociálních věcí, kde se věnoval programovému financování.

Na ministerstvu průmyslu a obchodu pracuje od roku 2006. V roce 2008 se stal ředitelem odboru podnikání a investic MPO.

V letech 2013–2014 byl generálním ředitelem CzechInvestu.

Do funkce náměstka sekce fondů EU a digitální ekonomiky byl jmenován 1. února 2018.

Kromě toho přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze a je členem dvou vysokoškolských rad.