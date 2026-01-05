Elektromobilita v Česku loni posilovala, Škoda je nejrychleji rostoucí značka trhu
- V Česku se loni zaregistrovalo přes 21 tisíc bateriových elektromobilů, o rok dřív to bylo 14 tisíc.
- Celkový počet bateriových elektromobilů na českých silnicích vzrostl na téměř 58 tisíc.
- V tiskové zprávě o tom informovalo Centurm dopravního výzkumu (CDV), které vývoj trhu s elektromobily sleduje.
Podíl bateriových osobních bateriových elektromobilů mezi všemi osobními vozy registrovanými v Česku je 0,85 procenta, před rokem to bylo 0,54 procenta. Vyšší bude podíl nových elektromobilů na všech nově registrovaných osobních autech za rok 2025, tento údaj zatím není dostupný. Za prvních 11 měsíců loňského roku ale činil tento podíl 5,5 procenta.
„Růst počtu provozovaných elektromobilů nebyl tažen pouze primárním trhem s novými vozidly. Významnou roli sehrál také sekundární trh s dovezenými ojetými elektromobily, který v roce 2025 rostl rychleji než trh primární. Tento trend přispívá ke zvyšování dostupnosti elektromobility pro širší skupiny uživatelů a podporuje její postupné pronikání mimo velká města a firemní flotily," uvedl ředitel Centra dopravního výzkumu Jindřich Frič.
Škoda dohání Teslu
Největší podíl na trhu má zatím stále Tesla s téměř 13 tisíci registrovanými vozy a podílem 22,5 procenta trhu, v loňském roce ji ale začala silně dohánět značka Škoda, která svůj podíl zvýšila na celkových 19,1 procenta a 11 tisíc registrovaných elektromobilů.
„Zatímco v roce 2024 sehrála zásadní roli podpora Záručního programu Elektromobilita Národní rozvojové banky, v roce 2025 se do registrací výrazně promítlo uvedení nových a modernizovaných modelů, zejména Škoda Elroq, inovovaných verzí Škoda Enyaq a modelu Tesla Model Y Juniper," doplnil Frič.
Elektrický pohon se postupně uplatňuje také v dalších kategoriích vozidel. Na konci roku 2025 bylo v Česku v provozu téměř 15 tisíc elektrických motocyklů, více než 3500 lehkých užitkových vozidel, kam spadají dodávky a nákladní automobily do 3,5 tuny, 188 nákladních aut a 250 elektrobusů.