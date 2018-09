Emirates uvažují nad převzetím Etihad, píše Bloomberg. Vznikly by největší aerolinky světa | E15.cz

Emirates by pravděpodobně nezískaly celé Etihad Airways, ale jen hlavní část jejich podnikání. Stranou transakce by tak zůstala část Etihad zabývající se údržbou letadel, uvedly čtyři zdroje Bloombergu obeznámené s postupem jednání. Firmy se také stále mohou rozejít, aniž by se dohodly.

Obě aerolinky se původně k tvrzení odmítly vyjádřit. Později ale popřely, že by probíhala jakákoli jednání o spojení. Emirates a Etihad před několika měsíci podepsaly dohodu o spolupráci, už v květnu nicméně možnost spojení obou firem vyloučil šéf Emirates šejk Ahmed bin Saíd Al Maktúm.

Pokud by strany transakci uzavřely, vznikla by největší letecká společnost světa, která by sesadila dosavadní jedničku mezi aerolinkami, American Airlines Group. Dohodu o převzetí by ovšem nejprve musely odsouhlasit vládnoucí rodiny emirátů Dubaj a Abú Zabí.

Jde přitom o politicky citlivou otázku, většina firemních akvizic mezi jednotlivými zeměmi Spojených arabských emirátů v minulosti skončila právě na nesouhlasu místních vlád, upozornila agentura. Jak upozornil jeden ze zdrojů Reuters, ke spojení aerolinek sice může v budoucnu dojít, v nejbližší době se ale Abú Zabí nebude chtít vzdát svých aerolinek, když nedávno tamní vláda investovala miliardy dolarů do mezinárodního letiště a další infrastruktury spojené s letectvím.