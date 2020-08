Vlakem do Chorvatska už jely tisíce lidí. Nočních spojů přibývá | E15.cz

Noční vlak, ještě před pár lety k živoření odsouzený dopravní prostředek, znovu nabývá na popularitě. Rostoucí chuť Evropanů po ekologičtějším cestování nyní podpořily obavy z koronaviru. Někteří lidé se totiž bojí nákazy ve frontách na letištích a na palubách letadel a raději se zavřou do malých, maximálně šestilůžkových vlakových oddílů. Hojně nyní začali noční spoje z Prahy do Chorvatska využívat i Češi.

Mnozí železniční dopravci od počátku tisíciletí rušili noční spojení mezi evropskými metropolemi, protože byly nejen pomalé, ale mnohdy také finančně nevýhodné – oproti tehdy levným letům. Aktuální boj proti klimatickým změnám je ale přiměl přehodnotit plány.

„Lidé tvrdí dvě věci: že mají plné zuby letištních zkušeností a že chtějí snížit svoji uhlíkovou stopu. A jistě, mám i komentáře, že nechtějí létat kvůli pandemii,“ uvedl pro list The Guardian provozovatel populárního informačního webu o evropské železnici Man in Seat Sixty-One Mark Smith.

Výběr tras po kontinentu se přitom pomalu rozrůstá. Rakouské železnice (ÖBB) už v lednu vypravily z Vídně první noční vlak do Bruselu po sedmnácti letech. Provozovatel by příští rok rád prodloužil linku do Amsterodamu.

V současnosti pokročilo kupředu s plány na noční dálkové trasy také Švédsko. Od půli roku 2022 by měly být v provozu dvě linky: Stockholm–Hamburk a Malmö–Brusel.

„Poskytne to možnost objevovat Evropu nejudržitelnějším způsobem,“ poznamenal podle webu Euractiv švédský ministr pro bydlení Per Bolund za stranu Zelených.

Nové noční dálkové vlakové spoje v EvropěAutor: The Guardian

Existují i smělé plány na to, že by se Brusel díky své strategické poloze v budoucnu mohl stát jakýmsi uzlem nočního evropského cestování po železnici.

Přidává se i Francie, která oznámila obnovu před třemi lety zrušené noční trasy Paříž–Nice. Některé země posilují i vnitrostátní noční linky.

Obyvatele Česka nyní láká možnost dostat se vlakem přes noc k Jadranu. Společnost RegioJet přepravila za první měsíc provozu linky Praha–Rijeka na 20 tisíc zákazníků, celkově už prodala padesát tisíc jízdenek – ty nejlevnější přitom vyjdou na šest set korun.

„Naprostá většina spojů směřujících do chorvatské Rijeky odjíždí z Prahy kompletně vyprodaná – přibližně polovina cestujících pak využívá v Rijece návazné autobusy, které rozvážejí cestující do třicítky nejpopulárnějších dovolenkových destinací na jadranském pobřeží – od Makarské až po Istrii,“ uvedl mluvčí RegioJetu Aleš Ondrůj.

Do konce prázdnin budou vlaky – kterým trvá cesta 15 a půl hodiny – jezdit denně, v září pak třikrát týdně.