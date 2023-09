Cestovky jdou rozlétat regiony | e15.cz

TÉMA

🛩️ Cestovky rozdmýchávají zájem o létání z regionů

Česká regionální letiště se pravděpodobně dočkají lepších časů. Tuzemské cestovní kanceláře se totiž v příští letní sezoně chystají nabídnout mnohem více zájezdů s odlety z Brna, Ostravy, Pardubic, Českých Budějovic a z Karlových Varů.

Výrazné posílení v regionech jako první oznámil Čedok, hovoří o největší expanzi ve své historii. Na jím objednaných letech chce Čedok v hlavní sezoně roku 2024 přepravit rovný milion cestujících. Z Brna Čedok nabídne 23 destinací, z Ostravy 17 destinací. Vzroste i počet míst obsluhovaných ze zbývajících českých regionálních letišť.

Výrazně se to projeví na letišti v Českých Budějovicích, kde Čedok ve spolupráci s aerolinkami Smartwings před několika týdny zahájil provoz s lety do Antalye, na Rhodos a na Krétu. Příští rok přidá lety do Bulharska a do Tunisu. Vstup na nové letiště, kde dosud „velký“ provoz chyběl, má podle Čedoku smysl. „Vidíme, že když nové spojení otevřeme, tak klientela se vygeneruje,“ uvedl šéf cestovky Stanislav Zeman.

Posilování v regionech má podle Zemana smysl i díky odlišnému nákupnímu chování klientů. „V regionech si lidé více kupují zájezdy do čtyř- a pětihvězdičkových hotelů než v Praze,“ vysvětlil.

Konkurence slibuje, že bude Čedok následovat. „Chystáme velké posílení nabídky letů z českých regionálních letišť,“ uvedl za skupinu Der Turistik zahrnující cestovní kanceláře Exim Tours a CK Fischer mluvčí Petr Kostka. Podrobnosti ale skupina zatím zveřejnit nechce.

Jednání cestovních kanceláří s letišti a dopravci o příští letní sezoně již budou pravděpodobně ve velké míře ukončená. Samotná letiště tak sice už mají poměrně jasno, zveřejňování informací ale nechávají na cestovních kancelářích a drží se jen obecnějších komentářů. I z nich ale vesměs vyplývá, že příští léto spojují s pozitivními očekáváními.

Letiště Pardubice Autor: Shutterstock

„Ke stávajícím letům do 13 míst přibude pět až šest nových destinací,“ uvedla mluvčí pardubického letiště Mária Ministrová. V nabídce se nově objeví řecké ostrovy, Španělsko nebo Itálie. „Nyní máme 25 letů za týden, v příští sezoně by jich mělo být kolem 40,“ řekla Ministrová s tím, že více letů plánují vedle Čedoku i Exim Tours a CK Fischer. Zároveň se prodlouží sezona, první charterový provoz se na letišti objeví už v březnu a poslední lety cestovních kanceláří jsou plánované na listopad. To znamená, že letní sezona, která regionálním letištím přináší převážnou většinu příjmů, bude v Pardubicích oproti obvyklému stavu nejméně o dva měsíce delší.

I provoz v Českých Budějovicích pravděpodobně obohatí další cestovní kanceláře. „Vedeme zcela konkrétní obchodní jednání a je už nyní zřejmé, že budeme moci cestovatelům nabídnout podstatně větší portfolio zajímavých destinací,“ řekl ředitel letiště Ivan Trhlík. Naznačil přitom, že možná se pravidelný provoz na letišti podaří udržet i v zimě.

Brněnské letiště avizuje, že letní sezona roku 2024 se bude co do počtu destinací podobat té letošní. Velká novinka ale čeká provoz v Brně už letos v prosinci. Čedok začne ve spolupráci s italskými aerolinkami Neos létat jednou týdně do thajského Phuketu. Půjde o vůbec první dálkovou linku z Brna.

Se situací může ještě zamíchat nový hráč na českém trhu, německá cestovní kancelář TUI. Vedle zájezdů z Prahy začala na závěr letní sezony nabízet i odlety z Brna a z Ostravy. „Je to konkurence. Budeme ji sledovat, jako sledujeme i další konkurenci,“ komentoval to ředitel Čedoku Zeman.

ZPRÁVY

🛩️Sbohem míle. Aerolinky přecházejí na odměňování za útratu

Od dob prvního programu pro věrné zákazníky, který v roce 1979 spustily dnes zapomenuté aerolinky Texas International Airlines, se síla vašeho vztahu k dopravci počítala v mílích. Čím větší vzdálenost na palubě letadel dané společnosti (nebo aliance aerolinek) nalétáte, tím více bodů nasbíráte a získáváte vyšší status a s ním spojené výhody.

O tento status je ovšem třeba průběžně pečovat a míle každoročně přidávat. Jinak následuje pád do nižší kategorie a ztráta některých výhod. Závěr roku tak pro mnohé držitele karet pojmenovaných po různých drahých kovech znamená číhání na dálkové lety prakticky kamkoliv za co nejméně peněz. Výlety s často velmi obskurním trasováním mají jediný cíl – nasbírat hodně mil a zůstat ve vybrané společnosti těch, kteří často cestují letecky.

Lóže Finnairu pro prémiové pasažéry na letišti v Helsinkách Autor: Finnair

V posledních letech ale přibývá aerolinek, které věrné zákazníky odměňují nikoliv za míle, ale za výši útraty. Dopravci argumentují, že tato metrika je férovější. Pro ty, kteří až tolik nelétají a prémiový status si udržují jen těsně nebo za cenu občasného tak trochu zbytečného výletu, je to rozhodně špatná zpráva. „Vychytat“ let v plonkovém termínu do destinace, kam se zrovna nikomu moc nechce, vyjde s trochou šikovnosti a štěstí o dost laciněji, než kvůli platinové kartě u aerolinky reálně utratit desítky tisíc ročně.

Poslední aerolinkou, která odchod od mílí oznámila, je Finnair. Změna se odehraje příští rok, všechny detaily ale zatím nejsou známé. Kdo by čekal, že přechod z mílí na nový způsob počítání přinese větší přehlednost, bude zklamán. Útrata se bude na virtuální „měnu“ převádět v poměru závislém na tom, jak vysoko v potravním řetězci daný zákazník už vyšplhal. Zvlášť se budou sbírat body umožňující udržení stávajícího statusu, případně jeho navýšení. A na některých letech partnerských aerolinek budou členové bonusového programu dál sbírat míle.

Symbolické platidlo pro věrné zákazníky Avios, na které přechází Finnair, už používají i další aerolinky z aliance Oneworld, například British Airways, Iberia nebo Qatar Airways.

🛩️ Smartwings začnou létat do Káhiry, ČSA do Jerevanu

Aerolinky Smartwings začnou od listopadu létat z Prahy do egyptské Káhiry. Létat se bude ve středu a v sobotu v pozdním večeru, zpět z Káhiry pak bude odlet ve čtvrtek a v neděli v brzkých ranních hodinách. Pro letní letový řád příštího roku by se počet spojů měl navýšit, oznámila společnost.

Český dopravce do Káhiry naposledy létal před více než deseti lety. České aerolinie, které jsou nyní součástí Smartwings Group, linku opustily v roce 2011.

Novinky v letovém řádu oznámily i ČSA. Dopravce, který nyní létá pouze do Paříže a Madridu, od října přidá linku do Jerevanu. Létat se bude v pondělí a ve čtvrtek, z Prahy půjde o noční let, z Jerevanu se bude linka vracet dopoledne. Spojení do arménské metropole má v letovém řádu ČSA dlouhou tradici. Aerolinky tam létaly skoro deset let do roku 2014, pak se do Jerevanu vrátily na léto 2018, kvůli nízké rentabilitě ale poté spojení zaniklo.

🛩️ Itálie stropuje ceny letenek

Italská vláda se rozhodla rázně čelit růstu cen letenek na vnitrostátních linkách z Říma a Milána na největší italské ostrovy, Sicílii a Sardinii. Nový vládní dekret nařizuje, že ceny letenek mezi pevninou a ostrovy nesmějí překročit 200 procent průměrné ceny na dané lince. Dekret také aerolinkám zakazuje používat na daných linkách takzvané dynamické ceny, kdy cenu dané letenky průběžně mění automatický algoritmus, beroucí v potaz poptávku, datum rezervace, datum letu, délku pobytu a další faktory.

Řím chce opatřením zabránit prudkému růstu cen v posledním roce. Analýza deníku Corriere della Sera nedávno upozornila na to, že ceny některých letenek z Říma na Sicílii a na Sardinii mohou dosahovat až 830 procent průměrné ceny. Dvousetprocentní pravidlo podle deníku nyní porušuje devět z deseti letů.

Italský trh prošel v posledních letech kvůli dopadům pandemie a kolapsu národního dopravce Alitalia velkou konsolidací. Irské nízkonákladové aerolinky Ryanair a ITA Airways, nástupnická společnost padlé Alitalie, v zemi dohromady ovládají 53 procent trhu, vypočítala spotřebitelská organizace Euromonitor. V roce 2019, tedy před vypuknutím pandemie, měly Ryanair a Alitalia tržní podíl 44 procent. Za tento skok může výhradně expanze Ryanairu, ITA ve srovnání s Alitalií na domácím trhu značně oslabila.

Letadlo ITA Airways přistává na letišti v Catanii. Autor: profimedia.cz

Podle dat analytické společnosti Cirium, která má k dispozici Bloomberg, v květnu průměrná cena letenky mezi hlavním římským letištěm Fiumicino a Cagliari na Sicílii dosáhla 99 dolarů. V květnu 2022 činil průměr na stejné trase 46 dolarů. Ceny na letech mezi milánským letištěm Malpensa a Cagliari se meziročně skoro zdvojnásobily a letenky z Říma do sicilské Catanie zdražily o polovinu. Analýza Bloombergu dokládá, že čím menší konkurenci Ryanair a ITA na lince spojující pevninu a ostrovy mají, tím větší cenový skok na lince nastal.

U aerolinek krok vlády vyvolal pobouření. Lokální asociace aerolinek IBAR a Assaereo ve společném prohlášení tvrdí, že s nimi Řím o tématu nijak nekomunikoval a že případné jednání by mohlo vést k jiným, přijatelnějším řešením. Také upozorňují na to, že dekret by mohl porušovat unijní legislativu.

Vláda premiérky Giorgie Meloniové plánuje na začátek září jednání s aerolinkami. Dekret má sice okamžitou účinnost, do dvou měsíců ale musí jeho platnost potvrdit parlament, který také může podobu nařízení upravit.