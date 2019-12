Jihomoravské železnice dostanou nové lokomotivy za miliardy | E15.cz

Jihomoravský kraj o dotaci požádal předloni a peníze k unijního fondu by měly pokrýt 85 procent nákladů na pořízení vlaků.

„Mám radost, že díky kohezní politice se mohou obyvatelé Česka těšit z moderního, pohodlnějšího a efektivnějšího cestování vlakem,“ uvedla dnes komisařka pro soudržnost a reformy Elisa Ferreiraová. Dotace je podle ní zároveň jedním z prvních kroků na podporu ekologické dopravy v rámci Evropské zelené dohody.

Podrobnosti rozsáhlého plánu, který vytyčuje přechod EU ke klimaticky odpovědnému hospodářství a způsobu života, představila šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová minulou středu.

Nové vlaky by podle Bruselu měly na jižní Moravě jezdit do tří let. Jihomoravský kraj chce novými soupravami nahradit dosluhující vlaky na linkách S2 a S3, z nichž některé byly vyrobeny před téměř půl stoletím.