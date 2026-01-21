Ryanair nabídl 100 tisíc levných letenek v akci pro Muska a „další idioty“. Aerolince rostou rezervace
- Ryanair spustil mimořádnou akci se 100 tisíci letenek za 16,99 eura.
- Slevy navázaly na přestřelku mezi šéfem aerolinky Michaelem O’Learym a Elonem Muskem.
- Aerolinka tvrdí, že aféra jí pomohla zvýšit rezervace o 2–3 procenta a nevylučuje ani Muskovu investici.
Irská nízkonákladová letecká společnost Ryanair spustila mimořádnou prodejní akci, v rámci které nabídla 100 tisíc jednosměrných letenek za cenu 16,99 eura, tedy zhruba 420 korun. Akce platí na lety v únoru, březnu a dubnu a dopravce ji otevřeně spojuje s veřejnou slovní přestřelkou mezi svým šéfem Michaelem O’Learym a miliardářem Elonem Muskem. Podle O’Learyho Musk zvedl rezervace letenek o dvě až tři procenta.
Ryanair na sociální síti X zveřejnil grafiku vytvořenou pomocí umělé inteligence, na níž generální ředitel Michael O’Leary tluče Muska cedulí s nápisem „I love Ryanair“ (Miluju Ryanair). Doprovodný text oznamuje, že letenky jsou „speciálně pro Elona Muska a všechny ostatní idioty z X“, zároveň ale vyzývá běžné zákazníky, aby si je koupili dřív, než je „vykoupí“ šéf společností Tesla, X a SpaceX.
„Neděkujte nám, poděkujte tomu velkému idiotovi Elonu Muskovi,“ uvedla letecká společnost v příspěvku, ve kterém Muska přímo označila.
Spor o Wi-Fi a aerodynamiku
Konflikt mezi oběma muži eskaloval poté, co O’Leary veřejně odmítl možnost instalace satelitního internetu Starlink na palubách Ryanairu. Argumentoval tím, že vnější antény by zvýšily aerodynamický odpor letadel, a tím i spotřebu paliva, což by se promítlo do vyšších nákladů. Podle O’Learyho by cestující nebyli ochotni za palubní internet připlácet.
Starlink je satelitní internetový systém vyvíjený společností SpaceX, kterou Musk vlastní. Šéf Ryanairu k tématu uvedl, že Musk „neví o aerodynamice a letectví vůbec nic“, a označil ho za idiota. Musk kontroval výrokem, že by měl být O’Leary z čela společnosti odvolán. Do přestřelky se zapojil i oficiální účet Ryanairu na síti X, který si z Muska utahoval například během nedávného výpadku platformy otázkou, zda „nepotřebuje Wi-Fi“.
Musk vtipkoval o koupi Ryanairu, aerolinka ho zve k investici
Musk následně na X nadhodil, zda by neměl Ryanair koupit a dosadit do vedení „někoho, kdo se skutečně jmenuje Ryan“. Dokonce se svých sledujících ptal, kolik by podle nich měla společnost stát. Ryanair na spekulace reagoval s nadhledem, ale zároveň připomněl, že podobné „vtipy“ Musk v minulosti pronesl i o Twitteru – který nakonec skutečně koupil a přejmenoval na X.
O’Leary se k celé věci rozhodl vyjádřit i oficiálně. V úterý oznámil, že se Muskova chování a výroků týkajících se Ryanairu bude věnovat na středeční tiskové konferenci v Dublinu. Zde prohlásil, že Ryanair by uvítal Muskovu investici, neboť už teď pomohl zvýšit rezervace letenek o dvě až tři procenta. „Jsme veřejně obchodovaná společnost. Může tak učinit kdykoli, ale občané mimo Evropu nemohou vlastnit většinový podíl v evropských leteckých společnostech,“ řekl O’Leary ve středu na tiskové konferenci. „Pokud chce investovat do společnosti Ryanair, považujeme to za velmi dobrou investici,“ dodal.
Podle evropských pravidel musí letecké společnosti působící v EU zůstat z většiny vlastněné a kontrolované občany sedmadvacítky. Jako občan Spojených států by Musk nemohl získat kontrolní podíl, aniž by Ryanair zásadně změnil vlastnickou strukturu, což by ohrozilo jeho provozní licence.
Virální marketing
Zatímco spor mezi oběma muži plní titulky médií, Ryanair ho šikovně využil především jako marketingový nástroj. Prodejní akce s výrazně zlevněnými letenkami patří k nejviditelnějším, jaké dopravce v posledních měsících spustil.
Ryanair je kótovaný na burze Euronext Dublin a jeho tržní kapitalizace se pohybuje kolem 30 miliard eur. V aktuálním finančním roce očekává přepravu přibližně 207 milionů cestujících. A jak firma sama vzkazuje: letenky za 16,99 eura jsou k dispozici všem – nejen „idiotům z X“.