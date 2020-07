Boeing 747 po vládcích Kataru je na prodej | E15.cz

Nabízený letoun má nalétáno pouhých 1100 hodin a každý ze čtyř motorů má za sebou necelých 280 cyklů. Ve světě dopravních letadel konstruovaných tak, aby nalétaly dalece přes sto tisíc hodin, to znamená, že je na prodej prakticky nepoužitý stroj.

Letoun prodává společnost AMAC Aerospace, která v minulosti instalovala opulentní interiér letadla. Boeing nyní stojí na letišti v Basileji. Cena je předmětem jednání, s jistotou lze říci, že dosáhne stovek milionů dolarů.

FOR SALE: Qatari Boeing 747-8 BBJ (A7-HBJ) with less than 1,100 total flight hours and under 300 cycles. Photos: AMAC Aerospace



Does any of you have some money to spare?https://t.co/1MCKw5TIPV pic.twitter.com/bHijllE9O5