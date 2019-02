Letiště Brno poprvé za šest let odbavilo přes půl milionu cestujících. Přibily pravidelné linky | E15.cz

Brněnské letiště loni poprvé po šesti letech odbavilo přes půl milionu lidí. Oproti roku 2017 jde o roční růst zhruba o 30 tisíc cestujících na 500 727. Lidé se vracejí do oblíbených turistických destinací, jako jsou Turecko, Tunisko a Egypt, kam se v předchozích letech někteří báli kvůli bezpečnostní situaci létat. Po letech útlumu se z Brna začíná více létat i pravidelnými spoji, uvedla mluvčí Letiště Brno Kateřina Pichalová. Růst se čeká i letos.

Pro letiště, které v Česku odbaví po Praze nejvíce cestujících, je klíčová letní sezona a charterové lety, jež využije více než polovina všech cestujících. Jen za červenec a srpen brněnské letiště využilo 225 tisíc lidí. „Během letní sezony letělo letos z Brna na dovolenou o 40 procent lidí více než v roce 2017," uvedla Pichalová. Nejčastěji se loni létalo do Řecka, na druhém místě bylo Bulharsko a na třetím Egypt.

V předchozích letech muselo letiště rušit některé pravidelné linky, letos opět začaly přibývat. Ke dvěma, do Londýna a Mnichova, se přidala linka do italského Bergama a letos od dubna se bude létat i do Berlína. Londýnská linka vykazuje dlouhodobě vytíženost přes 90 procent, mnichovská linka loni dosáhla více než 50 procent a zájem o ni podle letiště roste.

„Rostoucí vytíženost pravidelných linek, které lidé čím dál více a obousměrně využívají na obchodní cesty, mě těší nejvíce. Daří se nám zde dosahovat velice dobré obsazenosti. Zároveň očekávám, že nová linka do Berlína, která startuje již 1. dubna, počet odbavených cestujících v letošním roce opět navýší," uvedl předseda představenstva Letiště Brno Milan Kratina.

Brněnské letiště je nejvytíženější regionální letiště v zemi. Karlovarské loni odbavilo 45 tisíc lidí, pardubické 147 tisíc a ostravské 378 tisíc.